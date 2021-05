Snoeilekkere tompoucen voor promotie De Graafschap

Zodra er iets te vieren valt bij voetbalclub De Graafschap in Doetinchem, zijn het hoogtijdagen bij Kampioensbakker Paul Berntsen in Didam.

Vanavond kan De Graafschap, bij winst uit tegen Jong Ajax, promotie naar de eredivisie kan veiligstellen. En dus moet Berntsen vast flink aan de bak. Drie jaar geleden vond hij de Superboerenbol uit, dit jaar wil hij er een De Graafschap-tompouce bij doen. Die moeten volgens hem Snoei-lekker worden, een knipoog naar hoofdtrainer Mike Snoei.

Berntsen hoopt van harte dat er vrijdagavond iets te vieren valt. "We zijn eraan toe. En ik denk ook dat het dik verdiend zou zijn", voegt hij eraan toe. "Het was niet altijd oogstrelend voetbal wat De Graafschap liet zien, maar na twee jaar zijn we straks toch weer terug waar we horen. We hebben ze altijd gesteund, ook in slechte tijden. Wie hoge pieken kent, kent ook diepe dalen."

De Didamse bakker zegt dat wie via Facebook de juiste uitslag voorspelt voor vrijdagavond, de dag erop een gratis doosje tompoucen bij hem kan komen halen. Wie voor die tijd al wil proeven hoe ze smaken, is ook van harte welkom om in de winkel te komen."

Escape voor De Graafschap

De bakker heeft het eigenlijk al druk genoeg vanwege Moederdag, maar voor De Graafschap maakt hij zonder meer tijd. Mocht De Graafschap vanavond tegen Jong Ajax de promotie nog niet bewerkstelligen, dan is er geen man overboord. Dan kan dat komende woensdag thuis tegen Helmond Sport alsnog. Dat zal Paul niet erg vinden. "Dan kan ik langer feestvieren, want de dag daarna is het Hemelvaart en dan is de bakkerij niet open.

Zelf hoopt Berntsen stiekem op een escape à la 2004. Toen was het verdediger Michael van der Kruis die De Graafschap in de nacompetitie uiteindelijk naar de eredivisie bracht, met een rake kopbal in de laatste minuut. "Zo'n benauwde ontsnapping hoort wel een beetje bij De Graafschap."

Verslaggever Jan Sommerdijk ging vrijdagochtend langs bij bakker Paul Berntsen: