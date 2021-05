NEC zakt naar zevende plaats na nederlaag tegen Go Ahead

NEC begon zonder Dirk Proper, die geblesseerd was. Rens van Eijden startte voor het eerst in twee maanden weer in de basis. NEC begon laks. Dom balverlies van Terry Sanniez leidde de 1-0 in van Brouwers. Daarna gunde Go Ahead NEC de bal, maar de Nijmegenaren stichtten volstrekt geen gevaar. Na een onhandige overtreding van Jonathan Okita kreeg de thuisclub een strafschop, waar Hendriks wel raad mee wist.

De 2-0 van Go Ahead. Foto: Omroep Gelderland

NEC drong iets meer aan en met name Jordy Bruijn wist zich te onderscheiden. Hij kreeg een strafschop mee die hij zelf benutte. En Elayis Tavsan was zelfs dichtbij de gelijkmaker, maar hij vond doelman Gorter op zijn weg.

Na rust domineerde NEC. Bart van Rooij kwam veelvuldig op over de rechterflank en leverde een prima voorzet op Rangelo Janga, maar die stuitte op Gorter. En de doelman voorkwam even later de gelijkmaker van Okita. Go Ahead trok zich vooral terug.

Trainer Rogier Meijer leeft mee. Foto: Omroep Gelderland

Heel boeiend was het allemaal niet. In de counter sloeg Berden bijna toe, maar Branderhorst redde. Aan de andere kant schoot Okita net voorlangs. En Gorter ranselde een inzet van Bruijn uit zijn doel. Mulenga verzuimde om het duel te beslissen. Het bleef 2-1 en dat kwam vooral door de uitblinkende doelman Gorter.