Vreman kan prima werken met Hofstede

Er was de afgelopen week veel onrust bij De Graafschap, onder meer over een geluidsfragment op een groepsApp van de technische staf.Daarin zou Peter Hofstede van de Raad van Commissarissen zich negatief hebben uitgelaten over trainer Jan Vreman. Maar die vindt alle commotie zwaar overdreven.

"Dat speelt bij ons absoluut niet meer. Het is nu opgeschreven, maar dat is geen issue. Er is naar mijn mening niks verkeerds gezegd door Peter. Daar was geen onrust over, het is in een verkeerde context geplaatst."

"Ik ben daar absoluut niet boos over. Wij werken goed samen. Er is wat gebeurd, maar er is niks aan de hand. Dat hoeft niet te leiden tot gekkigheid en dat is ook niet zo. We zijn vorig jaar begonnen en op die basis zijn we doorgegaan. Die publicaties van deze week gaat over zaken die niet meer aan de orde zijn."

Voetbal International haalde afgelopen week flink uit naar de Doetinchemse club. "Van knuffelclub tot enge sekte", was de kop boven het artikel. De Graafschap gaat tegen alle negatieve publicaties in met eigen middelen. Zo heeft RvC-lid Sjoerd Weikamp ("Maar ik ben vooral supporter") een column waarin hij juist de positieve weg benadrukt, die de club naar zijn mening is ingeslagen. En ook predikt Weikamp samen met Vreman positivisme in een filmpje op de website van De Graafschap. En via het twitteraccount @Positief_Gra worden alle recente aantijgingen verworpen.