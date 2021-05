Tielenaar veroorzaakt geluidsoverlast op Bevrijdingsdag en wordt opgepakt

De jongeren in de leeftijd tussen 17 en 30 jaar maakten deel uit van een groep die in de Crooswijksebocht rond een auto zat. Vanuit een installatie in de auto klonk zeer harde muziek. Die wilde de groep zelfs op verzoek van de agenten niet uitzetten.

"In plaats daarvan werd de sfeer snel grimmig. De jongeren slingerden grove beledigingen richting de agenten, werden agressief en keerden zich massaal tegen de agenten. Die voelden zich genoodzaakt de groep met gebruik van de wapenstok van zich af te houden", aldus de politie.

Bekijk de video, de tekst gaat daaronder verder.

Een van de opgepakte personen is een 17-jarige Utrechter die zich bemoeide met een andere aanhouding en door een agent werd geduwd en in zijn gezicht geslagen. Die agent heeft later samen met zijn leidinggevende, contact gezocht met de jongen. De politieman noemde de klap die hij had gegeven "buitenproportioneel". Hij bood de jongen daarvoor zijn excuses aan.

De 17-jarige jongen en de 19-jarige man uit Tiel zijn heengezonden. De zaak tegen de 17-jarige jongen, die voor belediging was aangehouden, is geseponeerd. De andere aangehouden mannen zitten nog vast. Of daar nog inwoners van Tiel tussen zitten, kon de politie donderdag nog niet melden.