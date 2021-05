Oproep De Graafschap en gemeente: 'Kom niet naar De Vijverberg'

“Het zal geen grootse huldiging worden”, zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap. “Er mag niets worden georganiseerd en dat zullen we dan ook niet doen. We doen een oproep namens de club aan supporters om thuis de wedstrijd te kijken. Op het moment dat supporters toch naar het stadion komen, dan zullen we dat zo goed mogelijk proberen te reguleren.”

Ook de gemeente roept op om de wedstrijd vooral thuis te kijken en bij winst het feestje in kleine kring te vieren. “Ik ben zoals zovelen ook gewoon supporter van de club”, zegt burgemeester Mark Boumans. “Maar vanuit het perspectief als burgemeester maak ik mij best zorgen over grote groepen mensen die bij elkaar gaan komen. De besmettingscijfers zijn hoog en ook in de Achterhoek liggen de ziekenhuizen nog steeds vol.”

'We zijn niet naïef'

Afgelopen weekend waren er honderden supporters van De Graafschap op de been bij het stadion in Doetinchem na het gelijkspel tegen Cambuur. Ook heeft de gemeente de beelden gezien van duizenden fans bij het kampioensfeest van Ajax in Amsterdam en het promotiefeest in Leeuwarden.

“We zijn niet naïef, dus we weten dat er echt wel mensen zijn die bij promotie richting het stadion trekken”, zegt Boumans. “Daar bereiden we ons op voor en we denken daarbij aan verschillende scenario’s. We zijn niet zozeer bang voor relletjes, maar we willen er wel voor zorgen dat er niet meer mensen in de ziekenhuizen terecht komen.”

Lastig dilemma

Directeur Ostendorp typeert de situatie als een 'lastig dilemma'. “Het liefst wil je een promotie naar de eredivisie massaal met iedereen vieren, maar dat kan nu eenmaal niet”, aldus de algemeen directeur, die het bereiken van promotie naar de eredivisie het grootste doel noemt. “Dat is ons grootste goed, daar hebben we nu twee jaar voor gestreden. Dat moeten we nu echt af gaan maken, maar het moet nog wel even gebeuren.”

