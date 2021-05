Ajax-watcher Jansen hoopt op De Graafschap

"Voetballend zijn ze heel frivool, maar qua rendement is het heel matig", zegt Jansen over de tegenstander van vrijdagavond. “Tegelijkertijd zijn ze wel in staat om het de topploegen lastig te maken, omdat er heel veel talent in de ploeg zit en heel veel voetballend vermogen.” De hoofdredacteur van VI volgt de beloften niet zo nauw als het eerste elftal, maar geeft aan dat er voor de promotiekandidaat met name op fysiek gebied wat te halen valt: “Het belangrijkste voor De Graafschap is dat ze er een vechtwedstrijd van maken. Dan komen ze in de kracht van de ploeg, met veel duels."



Op veel aandacht van supporters van de kersverse landskampioen hoeft er volgens Jansen, ook actief als klankbord technische zaken voor De Graafschap, niet gerekend te worden. "In Amsterdam zijn ze allemaal nog half dronken van alle successen van Ajax 1, Jong Ajax interesseert ze dan eigenlijk niet zo heel veel”, denkt Jansen, die wijst naar de zestiende plek op de ranglijst. “Jong Ajax heeft een kleurloos seizoen aan de onderkant van de middenmoot dus op dat vlak gaat er heel weinig animo en aandacht uit naar de beloften."



Vrijdag even geen Ajax-watcher

De oud-jeugdspeler van de Superboeren kijkt vrijdag door een blauw witte bril naar de wedstrijd: “Vrijdag is er niets in mij dat ook maar denkt ‘oh leuk Ajax’, dan is het volledige supportersgevoel van mij aanwezig en moeten we de klus klaren.” Jansen geeft aan om bij een eventuele overwinning niet met een fakkel op de tribunes van de toekomst te gaan staan, maar hoopt wel op positief nieuws: “Hopelijk kunnen we vrijdagavond om 21.45 uur met z’n alle juichen en proosten op promotie.”



Hopen op De Graafschap-gevoel bij Ten Hag

Jong Ajax heeft vrijdag niet de beschikking over toptalent Naci Ünüvar. Wie er wel op het veld staan is nog de vraag. Jansen hoopt dat Ajax-trainer Erik ten Hag, voormalig speler van De Graafschap, niet al te veel spelers uit het eerste beschikbaar stelt. "Laten we hopen dat het De Graafschap-gevoel bij Ten Hag, en dat zit er nog wel in, misschien meespeelt in de keuzes wie er wel of niet met Jong Ajax mee gaan", hoopt Jansen.





