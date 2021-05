Even wat afval dumpen in de natuur blijft te vaak onbestraft en dat moet anders

Sinds 2019 loopt er bij de Provincie Gelderland een pilot die de samenwerking tussen de groene boa’s van de verschillende natuurorganisaties stimuleert. Ook politie, douane en handhavers uit de stad doen mee. Door regelmatig met elkaar te overleggen en informatie uit te wisselen, kan er in het buitengebied effectiever worden opgetreden.

Vooral bij overtredingen die zich afspelen op de terreinen van verschillende gebiedseigenaren, is handhaven vaak lastig. Als voorbeeld noemt projectcoördinator Jan Otter stroperij en het crossen in natuurgebieden. Eind dit jaar zou de pilot aflopen, maar de betrokken partijen hebben besloten de samenwerking met in ieder geval een jaar te verlengen.

Pakkans is klein

Natuurbeheerders hebben allemaal hun eigen buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Boswachters mogen in principe alleen optreden in de gebieden van de terreineigenaren waarvoor ze werkzaam zijn. Zo handhaaft een boswachter van Geldersch Lanschap en Kasteelen niet in gebieden van Natuurmonumenten.

Het maakt de toch al geringe pakkans voor natuurovertredingen nog kleiner. Een aantal natuurbeheerders en de provincie Gelderland hebben daarom in 2018 een convenant gesloten waardoor groene boa's ook op kunnen treden in gebieden van deelnemende partners.

Samen in actie

Als het nodig is, komen de handhavers van de verschillende organisaties ook samen in actie. Bijvoorbeeld om het motorcrossen in natuurgebieden op de Veluwe te stoppen. Voor één boswachter is het bijna ondoenlijk om de crossers met hun snelle motoren in de kraag te vatten. Door de samenwerking zijn er meer handhavers die samen kunnen optreden. Mochten de daders alsnog weten te ontkomen dan helpt de politie achteraf mee bij de opsporing.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Bij zo’n gezamenlijk actie vorige maand op de Veluwe werden tientallen overtredingen geconstateerd. Daarbij ging het onder meer om automobilisten die over afgesloten zandpaden reden, motorcrossers in natuurgebieden en het illegaal verbranden van afval. In veertig gevallen werd proces verbaal opgemaakt.