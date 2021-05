NEC-trainer Meijer wil niks veranderen richting de play-offs

De Nijmegenaren spelen nergens meer voor. NEC staat zesde en kan alleen nog een plek zakken op de ranglijst, maar ook de zevende plaats betekent openen met een uitwedstrijd in de play-offs. De tegenstander is nog onduidelijk. Het wordt NAC, Almere City of Go Ahead, de opponent van vrijdagavond. "Ik hoor veel als en maar. We zien het wel als de laatste wedstrijd gespeeld is", vindt trainer Rogier Meijer. "Als de play-offs beginnen, moet je er klaar voor zijn. Wie dan de tegenstander is, zullen we dan zien."

De trainer kiest niet voor een andere voorbereiding richting het toetje van het seizoen. "Nee, dat zijn we niet van plan. We zijn al aan heel veel dingen gebonden door de coronaregels. Daarnaast denk ik dat de jongens zich het meest prettig voelen bij de manier waarop we het hebben gedaan. Natuurlijk gaan we wel benadrukken dat het seizoen voorbij is en dat er iets heel anders op het spel staat. Maar dat is nu te vroeg. We moeten eerst de focus hebben op de laatste twee wedstrijden."

Verdediger Cas Odenthal is er ook nog niet teveel mee bezig. "Je moet uiteindelijk van iedereen winnen, dus het maakt niet zoveel uit tegen wie we spelen. Als we die week goed draaien, dan heeft niemand het meer over dit hele seizoen."

Cas Odenthal in duel Foto: Broer van den Boom

Odenthal speelde maandag tegen NAC heel ongelukkig en leidde de 0-1 in. "Ja, die wedstrijden heb je er wel eens tussen zitten. Dat is vervelend, maar morgen is weer een nieuwe wedstrijd. Het heeft niet veel zin om daarin te blijven hangen. Ik denk dat het verder een heel goed jaar voor mij is geweest. Ik begon in de basis, daarna heb ik mij teruggeknokt en ben ik zelfs aanvoerder geworden."

Van Eijden bij de selectie

Bij NEC ontbreken Norbert Alblas en Joep van der Sluijs. Rens van Eijden zit voor het eerst sinds zijn enkelblessure weer bij de wedstrijdselectie, maar het is onzeker of de centrumverdediger al in de basis start. Jordy Bruijn, maandag tegen NAC nog invaller, zal waarschijnlijk wel aan de aftrap staan. Dat gaat dan ten koste van Jonathan Okita. Edgar Barreto is geschorst.

Trainen in het stadion

NEC trainde donderdag in het stadion in voorbereiding op de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De besloten training heeft te maken met de aangescherpte coronaregels. Op trainingscomplex De Eendracht is het te druk overdag.

Vermoedelijke opstelling: Branderhorst; van Rooij, Odenthal, van Eijden, Sanniez, El Karouani; Proper, Vet, Bruijn; Tavsan, Janga.