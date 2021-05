Mike Snoei geniet van promotiekoorts: 'Maar ik ben niet van de feestcommissie'

Dan pas is alles echt zeker en gaat De Graafschap na een afwezigheid van twee seizoenen weer de eredivisie in. Ondertussen is de verwachte promotie het gesprek van de dag bij veel volgers in de Achterhoek. En dus ook in de selectie. De volledige focus houden op het voetbal is dus niet eenvoudig. "De omgeving heeft daar geen boodschap aan', merkt trainer Mike Snoei.

"De supporters willen graag uitpakken en dit intens gaan beleven", weet Snoei. "Je krijgt berichtjes van sponsors. Iedereen is ermee bezig, mijn buurman ook. Dan is het best lastig om de normale te dingen blijven doen. Als ik er al last van heb, dan heeft Ted van de Pavert dat hier in de straat ook. Maar het is leuk. We hebben dit ook zelf afgedwongen. Met nu 75 punten en twaalf overwinningen buiten Doetinchem."

Kriebelen

Voor Snoei zou het zijn eerste promotie zijn in zijn loopbaan als trainer. "Ja, ik vind het natuurlijk ook best spannend. Het kriebelt inderdaad. Ook jongens als Jesse Schuurman en Rody de Boer hebben dit nog niet meegemaakt en luisteren naar oudere spelers als Ted van de Pavert en Jordy Tutuarima die al vaker met dit bijltje hebben gehakt."

Bij Vitesse maakte hij al wel Europees voetbal mee als trainer. "In de derde ronde van de UEFA Cup stonden we op Anfield. Dat was geweldig. Maar dit is toch anders. Het willen promoveren hebben we met elkaar vanaf het begin uitgesproken. Altijd dezelfde doelstelling terwijl de Achterhoek toch wel is van beide beentjes op de grond. We hebben hoog van de toren geblazen, maar het is zonder meer een doel dat in de eerste divisie bij De Graafschap past."

Volle bus

De selectie van De Graafschap is al weken compleet. En zeker nu wil niemand iets missen. "Kleine pijntjes worden verzwegen", zegt Snoei met een glimlach. "Dus we moeten opletten. Iedereen wil er natuurlijk bij zijn. We gaan met een volle bus die kant op. Maar pas op, we hebben nog niets. Er zal eerst gewonnen moeten worden. Dit kunnen vervelende tegenstanders zijn en je weet van tevoren bij Jong Ajax niet waar ze precies mee gaan komen."

Mocht het vrijdag in Amsterdam niet lukken, krijgt De Graafschap op woensdag 12 mei nog een herkansing thuis tegen Helmond Sport. Wordt die wedstrijd gewonnen, promoveren de Superboeren alsnog. "Dat geeft misschien wat rust en we krijgen inderdaad twee kansen, maar we willen het allemaal heel graag morgen al afmaken", aldus Snoei.

Feestje bouwen

Promotie zal zeker een groot aantal supporters naar De Vijverberg lokken op vrijdagavond. Snoei: "Ik ben er nog helemaal niet mee bezig en we hebben nog niets. Maar als ik die oude beelden zie, dan zouden wij nog wel eens over Cambuur heen kunnen gaan. Een feestje kunnen ze hier wel bouwen en ik vind ook dat we promotie niet zomaar voorbij kunnen laten gaan."

Inventief

"Ik ben niet van de feestcommissie, maar ik hoop wel dat we het een beetje aandacht kunnen geven. Als we hier straks weer Ajax en Feyenoord op bezoek zouden krijgen, dat is geweldig. Dat mag je niet geruisloos laten passeren. Hopelijk kunnen we op een inventieve manier toch iets organiseren. Ik zou dat zelf wel zeer op prijs stellen."