Vitesse op volle oorlogssterkte naar Rotterdam voor heel belangrijk duel

"Makkelijk zal het niet worden, Sparta is al zeker twee maanden heel goed in vorm", zo stelt trainer Thomas Letsch donderdag na afloop van de training. "Maar wij staan er nu zo goed voor, wij mogen die vierde plek absoluut niet meer weggeven."

De trainer wil niet meegaan in het feit dat de wedstrijd tegen Sparta opnieuw een soort bekerfinale is. Eén wedstrijd waarin een 'prijs' behaald kan worden. Een belangrijke wedstrijd dus. "Het is zeker een belangrijke wedstrijd. Het is voor nu de belangrijkste wedstrijd van het seizoen", aldus Letsch. "Maar meer ook niet. We moeten ook nog afwachten wat Feyenoord doet tegen Ajax."

Sterkste elf

Het zal voor de Duitse trainer in ieder geval wel een geruststellend gevoel zijn dat hij bijna zijn hele selectie compleet heeft. Er zijn geen schorsingen meer en ook Eli Dasa keert terug van een blessure. Alleen Patrick Vroegh ontbreekt. Daardoor kan Vitesse vrijdag in Rotterdam in de sterkste opstelling aantreden. Dat betekent dat Riechedly Bazoer, Jacob Rasmussen, Maximilian Wittek en Sondre Tronstad weer een basisplaats hebben.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Tannane, Bero, Wittek, Openda en Broja.