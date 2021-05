Boekpresentatie "Oorlog in de Ooijpolder"

Woensdagmiddag 5 mei werd door de Heemkundekring De Duffelt het boek "Oorlogsgeweld in de Ooijpolder", samengesteld door Cea van Dillen-Janssen en Ton van Dillen, gepresenteerd in boerderij De Plak’in Ooij. Helaas was het in verband met corona niet mogelijk om een openbare boekpresentatie te organiseren.

Na een woord van welkom aan genodigden door plaatsvervangend voorzitter Paul Remy, vertelde Cea van Dillen-Janssen in haar rede waarom er voor de lancering van het boek voor de stal van boerderij De Plak is gekozen en hoe het boek tot stand kwam. Aansluitend werd het boek officieel onthuld.

De eerste drie exemplaren van het boek werden vervolgens uitgereikt aan Wim Ebben en Jos Bouten voor hun respectievelijke foto's en verhalen. Tenslotte ging er een exemplaar naar burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal.

Operatie Market Garden

Na boeken over Millingen, Kekerdom, Leuth en Beek, is "Oorlogsgeweld in de Ooijpolder" de vijfde uitgave in een serie over de omstandigheden en gevolgen van Operatie Market Garden voor de inwoners van de Duffelt. Tot september 1944 waren de oorlogsjaren in de Ooijpolder voor de meeste bewoners tamelijk rustig verlopen. Uiteraard moesten zij zich (met tegenzin) houden aan de bevelen van de bezetter maar slechts enkele gezinnen werden getroffen door traumatische gebeurtenissen. Toen op 17 september dan ook de geallieerden de polder introkken, dachten zij de oorlog goed te zijn doorgekomen. Zij konden zich in de verste verte niet voorstellen dat de oorlogsellende nu pas voor hen begon.

Bommen en granaten

Langs de lijn van een dagboek en in langere en kortere verhalen zijn in dit 240 pagina’s tellende en rijk geïllustreerde boek de belevenissen, de hoop en wanhoop, de saamhorigheid en doorstane angst te lezen. Hoe zij voor de bombardementen moesten schuilen, de talrijke evacuees uit Nijmegen gastvrij onderdak en eten gaven, het oorlogsfront op en neer zagen gaan. Hoe hun boerderijen en huizen werden verwoest, dorpsgenoten door bommen en granaten werden gedood, en hoe zij met een schamel bezit zelf moesten evacueren naar het bevrijde Brabant en afhankelijk werden van de goedheid van wildvreemden, terwijl hun polder onder water werd gezet. En hoe zij, tenslotte, nadat zij in de droge polder waren teruggekeerd, met enorme veerkracht hun boerderijen en buurtschappen hebben opgebouwd en hun normale leven konden hervatten.

Het boek "Oorlogsgeweld in de Ooijpolder" is vanaf 6 mei verkrijgbaar bij diverse verkooppunten in de regio. Ook is het te koop in de boekhandel. Meer informatie: www.duffelt.de (bron: in 't Laag.nl)