Koolzaad draagt bij aan groei bijenpopulatie

"De bijen zijn goed voor het koolzaad en het koolzaad is goed voor de bijen", aldus Erik Schieven voorzitter van de Coöperatieve Koolzaadvereniging Oost Nederland (Colzaco). "Het gewas produceert veel nectar en de bijen geven ongeveer twintig procent meer opbrengst aan het koolzaad." Dat koolzaad goed is voor de insecten bevestigt Johan Heersen, imker bij de bijenvereniging Varsseveld. "Het koolzaad bevat stuifmeel wat belangrijk is voor de larven", laat de imker weten. "Het geeft natuurlijk ook nectar, wat honing op levert voor ons."



Het koolzaad draagt volgens Heersen bij aan het herstel van de bijenpopulatie in de Achterhoek, maar hij ziet meer redenen voor het groeiende aantal bijen: "In de Achterhoek raken steeds meer mensen geïnteresseerd in de bij, dus er komen steeds meer imkers die de bijen in stand houden." Het koude voorjaar heeft volgens de imker wel effect op het aantal bijen: "Je ziet dat de bij, net als de lente, achterblijft. Maar zodra het warmer wordt komt dat weer goed."



Meer functies

In Nederland zijn er volgens Schieven zestig koolzaadtelers, waarvan een aantal in de Achterhoek actief zijn. Naast een goede plek voor bijen, heeft het gewas volgens hem meer functies. "Koolzaad is goed voor de biodiversiteit", vertelt de voorzitter. "Het laat een mooie bodem achter en is goed voor de bodemvruchtbaarheid." Het gewas past volgens de voorzitter bij boeren, diversiteit en circulariteit: "Koolzaad is een uniek gewas daarin."



Toekomstige landbouw

Van het koolzaad op het veld in Varsseveld wordt dicht bij huis olie gemaakt, met deze olie kunnen mensen bakken en braden. Het proces wordt lokaal uitgevoerd en dat sluit volgens Schieven aan op de toekomstige manier van landbouw: "We willen producten van dicht bij hebben, wij produceren lokaal koolzaad en produceren ook lokaal de olie", legt Schieven uit. "Voor in de toekomst zal dat perfect zijn."





