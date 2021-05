Rustig fietsen? Dit zijn de mooiste routes

Zie ook: Strijd tegen de fietsfile, kies eens een rustig ritje

Gelderland is een fietsprovincie. Maar soms wordt het wel een beetje erg druk op populaire fietsroutes en ontstaan er zowaar fietsfiles. Voor wie geen zin heeft om op een vrije dag ook nog eens met de fiets in de file te staan, heeft VAN de Meimaand Stille Fietsmaand bedacht. Hierbij vestigt het toerismebureau de aandacht op stillere fietsroutes. Hier volgen er een paar, met voor elk wat wils:

Wijnroute Groesbeek

De wijnliefhebber hoeft niet meer naar Frankrijk of Duitsland, maar kan gewoon in Gelderland langs de wijnranken fietsen. De route start ook nog eens bij het Nederlands Wijnbouwcentrum in Groesbeek. Daar kun je ook nog eens een proeverij doen. Drink met mate, want anders komt er misschien wel niets meer van dat fietsen.

Langs de Linge

Gelderland is natuurlijk niet alleen een fietsprovincie, maar ook een waterprovincie. Je kunt er fietsen over dijken langs de grote rivieren als Maas, Waal, Rijn en IJssel. Maar wat dacht je van een tochtje langs de Linge? De rivier is met zijn 108 kilometer stiekem ook nog eens de langste rivier in Nederland. De Linge van Doornenburg naar Gorinchem, net buiten Gelderland. Je mag natuurlijk ook gewoon een stukje doen.

Langs kastelen en landgoederen

Nog iets waar Gelderland bekend om staat: landhuizen en landgoederen, buitenplaatsen en kastelen. Kijk hoe de rijken leefden, of waan je in de tijd van kasteelheren en kasteeldames, bij een tocht die vertrekt bij Kasteel Rosendael. Je weet wel: van de bedriegertjes.

Giro di Barneveld

Trek een roze trui aan, waan je in een Italiaans wielerpeloton en doe een Rondje Barneveld: maak een Giro di Barneveld. Een 75 kilometer lange tocht die belooft meer laat zien dan alleen kippen en eieren.

De Betuwse WOII route

Deze route voert je langs plekken die herinneren aan het oorlogsverhaal van deze regio. Diverse musea en monumenten vertellen over de Betuwe tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ontdek het verhaal van het ‘manneneiland’, overstromingen en de parachutelandingen in dit gebied.

Voor deze en meer routes, kun je terecht op de site van VAN.