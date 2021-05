Waterschap gaat dijken maaien met meer ruimte voor flora en fauna

Bloemrijke dijken

"Bloemen en kruiden maken een dijk sterker. Het is goed voor de natuur. En het ziet er ook nog mooi uit", aldus Waterschap Rivierenland. Na een proef met bloemrijke dijken op enkele locaties, hebben we besloten om voortaan op meer dijken gevarieerd te maaien", aldus Waterschap Rivierenland. Ook de oevers van sloten zullen anders gemaaid worden.

Groei- en broedseizoen

Het groeiseizoen (1 april – 1 oktober) en het broedseizoen (15 maart – 15 juli) zijn belangrijke kaders uit de Wet Natuurbescherming. In het groeiseizoen laat het waterschap voortaan onder water minstens een kwart van de planten staan en in het broedseizoen is dat de helft van de planten op de oever. We zetten natuurvriendelijker materieel in. Maaisel wordt zo veel mogelijk uit het water gehaald. Op de dijken gebeurt dat laatste al jaren, waardoor de grond verschraalt. In de komende jaren worden onderhoudscontracten vernieuwd en een ecologisch werkprotocol ingevoerd.

Minder en wisselend maaien

De A-watergangen (grote sloten en vaarten) gaan voortaan met minstens een begroeide oever de winter in, niet meer ‘kaal’. Daarnaast is er bij het maaien van natuurvriendelijke oevers meer aandacht voor planten onder water.

Door op dijken soms vroeg te maaien, krijgen bijzondere planten- en diersoorten een kans. Op steeds meer dijken zal het ene en andere talud na elkaar gemaaid worden. Door zowel sloten als dijken gefaseerd en in delen te maaien, hebben planten de kans om zaad te verspreiden en kunnen insecten altijd een habitat vinden.

Maatwerk per sloot en dijk

Bij het onderhoud van A-watergangen past het waterschap voortaan standaard maaiprofielen toe: per vaart of wetering is er een keuze uit negen varianten. Op de dijken komt eveneens maatwerk, afhankelijk van bijvoorbeeld zon, grondsoort, natuurwaarden, landschap en partners.

Geen dijk is gelijk

Heemraad Roorda nodigt de inwoners van het rivierengebied uit de dijken eens met andere ogen te gaan bekijken. Volgens haar is het binnen de beperkingen van de coronamaatregelen goed mogelijk om de dijken te bezoeken. “Vergelijk dan eens de verschillende graslanden met elkaar en ontdek de indrukwekkende verscheidenheid die er nu al is. We wonen echt in een uniek landschap met enorme kansen!”

Heemraad Hennie Roorda legt het uit in onderstaande video van Waterschap Rivierenland.