Afronding winkelcentrum ’t Harde in zicht

Goed nieuws voor de inwoners van ’t Harde en iedereen die verlangt naar een positieve afronding van Winkelcentrum ’t Harde: de bouw van de derde fase start in het najaar van 2021. De exploitatie van het laatste deel van het winkelcentrum is rond. In het oog springende partijen zijn de Openbare Bibliotheek, internet-zendingsorganisatie GlobalRize en startende ondernemers.

“Het is moeilijk om nieuwe winkelruimtes te verhuren en dat maakte het rondkrijgen van de exploitatie best lastig,” legt wethouder Henk Wessel uit. “Het tegenovergestelde geldt voor de 18 huurappartementen, daar is veel belangstelling voor.”

Openbare bibliotheek en brasserie

Om de vestiging van de bibliotheek mogelijk te maken koopt de gemeente 400 m2 in het project en reserveert hiervan 250 m2 voor de bibliotheek. In één adem noemden inwoners ook de gewenste vestiging van een brasserie of lunchroom. Ontwikkelaar Evert van der Poll hierover: “In de combinatie van deze partijen, de maatschappelijke dienstverlening en de huidige winkels gaat het zeker lukken om hier een horecagelegenheid te openen. Daarom reserveren wij hiervoor de nodige ruimte.”

Hoofdkantoor GlobalRize

GlobalRize heeft 400 m2 gekocht en vestigt haar hoofdkantoor in het winkelcentrum. In de overgebleven 150 m2 zet de gemeente in op de vestiging van startende ondernemers. Sinds de oplevering van de tweede fase in 2016 is er gewerkt aan de afrondende fase. In 2018 verkocht de gemeente de grond voor de laatste en derde fase aan Van der Poll Vastgoed. De opdracht luidde het realiseren van 1000 m2 op de begane grond met centrumfuncties en de bouw van 18 appartementen op de verdieping. Onder centrumfuncties wordt verstaan maatschappelijke doeleinden, (zakelijke) dienstverlening, detailhandel, horeca en kantoren.