Strijd tegen de fietsfile, kies eens een rustig ritje

Mei is traditioneel altijd al de fietsmaand. Het toeristisch bureau heeft de maand nu uitgeroepen tot Meimaand Rustige Fietsmaand. Want nu iedereen de fiets pakt, wordt het op sommige populaire fietsroutes wel erg druk. Dat merken we ook in Gelderland, een fietsprovincie bij uitstek. En dat terwijl Gelderland meer dan alleen die geijkte routes te bieden heeft.

Spreiden

Bas van Es van het VAN: "Sommige plekken zijn echt fietsfiles. Dat komt natuurlijk door covid. Dat komt ook door de verschillende doelgroepen die er zijn: de e-bikes, de speedpedelecs. Dus je hebt allerlei verschillende mensen die gebruik maken van het fietspad."

Om toch gebruik te kunnen blijven maken van de fietsroutes in de provincie en te kunnen genieten van onze mooie natuur, heeft Van Es een duidelijke oplossing: spreiden: "Spreiden in de ruimte, dus ook die stille routes gaan gebruiken die net zo mooi zijn. En ook spreiden in tijd. Dus ook wat vroeger in de ochtend fietsen of wat later in de avond, dat helpt ook en dan kan iedereen genieten van die prachtige fietsroutes."

Druk fietsknooppunt

In de vroege donderdagochtend staat Van Es vlakbij een fietsknooppunt bij Ellecom: "We zien hier konijnen, hazen, ganzen. En we hopen dat er nog een reetje voorbijkomt. Maar dat zal wel niet. Nu is het nog heel rustig."

Vanaf het knooppunt kun je naar de Veluwe of richting Doesburg, of richting Arnhem en Veluwezoom. "Dit is een punt waar veel fietsers voorbijkomen, en waar veel gebruik gemaakt van wordt", aldus Van Es.

Langs de IJssel

Maar het is ook een punt waar een stille fietsroute langskomt. Die gaat dan de kant op, waar traditiegetrouw wat minder mensen naartoe fietsen, volgens Van Es: "Dit is Het blauwe goud langs de IJssel. Dat is een bestaande prachtige fietsroute, die wat minder gebruikt wordt. Die hebben we nu wat meer in de etalage gezet. Omdat het op de hele bekende routes, zoals de Liberation Route, heel erg druk is. En hier kom je langs de IJssel, kasteel Middachten. Je komt langs sluizen, gemalen. Je ziet prachtige natuurgebieden. Je komt langs terrasjes. En het is dus wat rustiger dan op de andere routes. En dat is wat mensen, helemaal sinds de uitbraak van covid, aanspreekt."

De verschillende routes zijn te vinden op de site van het toerismebureau.