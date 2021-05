Het huisvesten van arbeidsmigranten krijgt nog een staartje

Bij de rondvraag in de gemeenteraad had André Timmerman (PvdA/GroenLinks) een vraag over de slechte huisvesting van arbeidsmigranten op De Grote Bunte. Timmerman had daar eerder schriftelijke vragen over gesteld en ook antwoord gekregen. Die antwoorden bevredigden hem niet.

De arbeidsmigranten zijn gehuisvest via bemiddelingsbureaus die zijn aangesloten bij de SNF (Stichting Normering Flexwonen. Wie in dit register staat voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Timmerman stelde in zijn rondvraag dat landelijk onderzoek (Commissie Roemer) had uitgewezen dat het keurmerk niet voldoet en dat de gemeente een eigen verantwoordelijkheid heeft. Past de gemeente Nunspeet die toe? Volgens wethouder Jaap Groothuis wordt de manier van werken met SNF door veel gemeenten toegepast en hij snapte het probleem van André Timmerman dus niet. Alles was in orde.

Timmerman wilde op het antwoord doorgaan, maar de voorzitter stelde dat de rondvraag een vraag en een antwoord was en geen verdere discussie. Timmerman kreeg dus geen gelegenheid en gaat het nu in de Commissie Ruimte en Wonen aan de orde stellen. Er moet beleid komen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het CDA steunt hem hierin, want Koos Meijer had ook schriftelijke vragen over dit onderwerp gesteld en ook onbevredigende antwoorden gekregen. Wordt vervolgd!