VIDEO | Zeldzame veulentweeling geboren in Overasselt

De merrie en de veulens zijn vooralsnog gezond. Meestal is dat niet zo. "De veulens gaan vaak dood. De natuur zegt: dit kan niet", legt Van der Staak uit. "En als je er niet bij bent, dan overlijdt de merrie vaak ook. Het is eigenlijk de grootste nachtmerrie voor de paardenliefhebber."

Verrast door de komst

Als er een tweeling in zit, ontstaat er vaak een groeiachterstand of overlijden de veulens na geboorte alsnog. Daarom wordt bij een tweeling vaak een embryo afgeknepen. "Maar soms liggen de twee embryo's achter elkaar en dan kun je het niet zien." Dat was nu het geval, waardoor de eigenaresse werd verrast door de komst van twee veulens.

Het is een intensieve tijd voor Jeannette van der Staak. "We gaan elk uur kijken, ook 's nachts. De veulens drinken nu zelf, maar uit voorzorg geven we ze zelf ook melk."

'Het is heel spannend'

Het lijkt goed te gaan met de jonkies. "Het is nu de derde dag, dat is heel spannend. Ze zijn niet supergroot, maar ze zijn wel heel actief. Ze bokken in de stal en met de moeder lijkt het ook goed te gaan. Maar pas na twee, drie weken kun je echt zeggen of het goed blijft gaan."

"Eerst denk je 'o jee', maar nu beseffen we hoeveel geluk we hebben. De merrie kan dood gaan en de veulens kunnen dood geboren worden. We hebben het beste van het slechtste", verzucht Van der Staak.

De veulens hebben nog geen naam. "Door alle hectiek hebben we er nog niet rustig voor kunnen gaan zitten."