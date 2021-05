Actiegroep: 'Voorkom dat dolfijnen Dolfinarium naar China verhuizen'

De dierenbeschermers van World Animal Protection willen dat de overheid voorkomt dat acht dolfijnen uit het Dolfinarium Harderwijk verhuizen naar China. Het Dolfinarium wil de dieren verkopen aan een Chinees attractiepark, zodat er meer ruimte is voor de andere dieren. De vrees is dat er in China met de dolfijnen wordt gefokt of dat ze worden ingezet voor dieronwaardig entertainment.

Het zeezoogdierenpark in Harderwijk zegt zelf noodgedwongen te zijn de acht tuimelaars te verkopen vanwege een negatief resultaat in 2020. Het Dolfinarium heeft het geld nodig om te verbouwen. Vanaf 2029 gaat het dierenpark de bassins van de dieren vergroten. Dit plan is ontstaan na een kritisch rapport van een onderzoekscommissie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Die commissie concludeerde dat de dieren te veel werden gebruikt als 'performers' en dat de verblijven ondermaats zijn.

'Bizar plan'

"Het plan om de dieren naar China te verhuizen is bizar", zegt een woordvoerster van World Animal Protection. "In Nederland hebben we net besloten dat de dolfijnen niet door hoepels mogen springen, maar in China zijn daar geen regels voor. De kans is groot dat de dolfijnen daar alsnog voor circusdieren moeten spelen." Het dolfinarium is van plan de dieren te verkopen aan Hainan Ocean Paradise, een attractiepark dat nog niet open is voor publiek in het zuiden van China.

Volgens de regels

Het attractiepark laat weten de Europese regelgeving op het gebied van zeezoogdieren te volgen. Maar dat is volgens de woordvoerster van de dierenbeschermingsorganisatie onmogelijk te controleren. "Bovendien zijn dit dezelfde regels die toestaan dat zeezoogdieren nog steeds uit het wild worden gehaald en het aanraken van dieren niet verbieden. Dat laatste is iets waarvan de commissie in Nederland oordeelde dat het risicovol is voor het dier", zegt de woordvoerster.

Vergunning voor export

Den Haag moet bij export van de dolfijnen een vergunning afgeven. World Animal Protection roept de regering op dat niet te doen en niet mee te werken aan de plannen van het Dolfinarium.

Dolfijnen in gevangenschap hebben vaak last van rusteloosheid, agressie en depressie, aldus de woordvoerster van World Animal Protection. Het is volgens haar daarom belangrijk dat de dieren zo snel mogelijk overgebracht worden naar een afgezet stuk zee waar ze kunnen zwemmen, duiken, jagen en weer dolfijn kunnen zijn, in plaats van entertainer.

