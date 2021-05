Met 143 km/u door Nijmegen waar je 50 mag, rijbewijs kwijt

In Nijmegen is een automobilist aangehouden die 90 kilometer per uur te hard reed. Dit schrijft het politieteam Verkeer Oost-Nederland op Facebook.

Het Team Verkeer was woensdagmiddag bezig met een lasercontrole op de Graafseweg in Nijmegen. Tijdens deze snelheidscontrole reed er een auto met 143 kilometer per uur voorbij binnen de bebouwde kom. Na correctie bleek de auto 88 kilometer per uur harder te hebben gereden dan op die plek is toegestaan.

De politie heeft de bestuurder gestopt en het rijbewijs ingenomen. Het rijbewijs zal worden opgestuurd naar het Openbaar Ministerie voor verkeersovertredingen (CVOM) in Utrecht. Daar wordt besloten of de bestuurder het rijbewijs terugkrijgt of niet. Tevens zal deze bestuurder worden aangemeld bij het CBR voor een cursus.

De doorgaande weg tussen het stadscentrum en het zuiden van Nijmegen is wel vaker het decor van ongelukken. Om hardrijders te ontmoedigen is een maand geleden begonnen met het versmallen van de route.

