Zutphenaren zien sluiting ziekenhuis met angst en beven tegemoet

De handtekening van Wim Laurensse staat er ook tussen. Tien jaar geleden ervoer hij zelf hoe fijn het is dat het ziekenhuis dichtbij is. "Het is een godswonder dat ik hier sta, als ik toen tien minuten later in het ziekenhuis was geweest, dan hadden wij nu niet met elkaar gesproken."

Korte aanrijtijden

De 80-plusser woont in het St. Elizabeth, een complex met bewoners tussen de 60 en 100 jaar. "Wekelijks staat hier wel een ambulance voor de deur, dan moet er een korte aanrijtijd zijn voor de spoedeisende hulp", vindt Laurensse. "Het is niet voor niks dat een ambulance hier met een zwaailicht wegrijdt. Als hij dan een half uur moet rijden naar Apeldoorn, Doetinchem of Deventer, dat werkt niet."

Toch zou dat scenario binnenkort werkelijkheid kunnen worden. Gelre Ziekenhuizen onderzoekt dit jaar hoe zij de zorg in de toekomst beter kan inrichten op haar locaties in Apeldoorn en Zutphen.

Kosten besparen

Op de huidige voet doorgaan is volgens Nella Croese, voorzitter Vereniging Medische Staf van Gelre Ziekenhuizen, geen optie. "Wij moeten met onze tijd mee. De vraag komt op ons af dat het efficiënter, kwalitatief beter en goedkoper moet." Kosten besparen is volgens de voorzitter niet de enige reden achter het onderzoek, maar wel een belangrijke. "We draaien best goed, maar we staan aan de vooravond van een paar hele grote investeringen."

Op het lijstje met toekomstscenario's staan meerdere opties. Zo klonken er geluiden dat Zutphen een weekziekenhuis zou worden, maar dat is volgens Croese al uitgesloten. "Maar de ic en de spoedeisende hulp, daar zijn we nog echt over aan het puzzelen. De vraag is, kan je dat in twee ziekenhuizen - Apeldoorn en Zutphen - in de lucht houden? Misschien wel, maar misschien ook niet."

Verder van huis

Gesprekken met gemeenteraden, huisartsen en zorgverzekeraars moeten uiteindelijk later dit jaar leiden tot een concreet stappenplan. "Ons motto is ook een beetje: daar waar het kan dicht in de buurt, en waar het echt niet kan, omdat het bijvoorbeeld specialistisch werk is, dan moet het misschien wat verder van huis."

Dat er ontslagen gaan vallen door veranderingen bij het ziekenhuis acht de voorzitter van de Vereniging Medische Staf zeer klein. "We hebben eerder een tekort aan personeel, dan te veel." Wel kan het zijn dat iemand die in Zutphen werkt straks een baan krijgt in Apeldoorn, of andersom.

Petitie

De lokale PvdA-fractie in Zutphen hoopt dat geluiden uit de samenleving ook worden meegenomen bij het onderzoek. De partij is drie weken geleden een online petitie gestart, samen met andere fracties uit Zutphen en omliggende plaatsen.

"Onze grootste zorg is of Gelre Ziekenhuizen Zutphen wel een volwaardig ziekenhuis blijft. We zijn bang dat er voorzieningen uit Zutphen verdwijnen. Welke weten we niet, maar daarom vinden we het belangrijk om een krachtig signaal te laten horen over hoe belangrijk het ziekenhuis is voor de inwoners van Zutphen", vertelt PvdA-raadslid Jasper Bloem.

De petitie telt inmiddels ruim 15.000 handtekeningen en wordt binnenkort aangeboden aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Wim Laurensse en andere ondertekenaars hopen dat het effect heeft, zodat de Spoedeisende hulp in ieder geval open blijft. "We hopen dat bij acute zorg, de zorg in ieder geval heel dichtbij blijft. Zeker in deze corona-tijd."