Nunspeet Uit De Kunst en de Heemkundige Vereniging organiseren Eibertjesdag 2.0

Dat de jaarlijkse Eibertjesdag met de grote braderie, klederdrachtshows en duizenden bezoekers dit jaar niet door kan gaan zal niemand verbazen. Maar dat is geen reden om deze dag ongemerkt voorbij te laten gaan. Daarom wil Nunspeet Uit De Kunst dit jaar samen met de Heemkundige Vereniging op vrijdag 14 mei de Eibertjesdag 2.0 organiseren. Een leuke en actieve dag waarbij je lekker even naar buiten kunt en onderweg de sfeer van weleer kunt meemaken.

Wandel of fietsroute

U kunt deze dag samen met Nunspeet Uit De Kunst de natuur in en meedoen aan een wandelroute of een fietsroute. De wandelroute start vanaf het transferium Nunspeet, de fietsroute vanaf de VVV op het Stationsplein. Voor het volgen van één van beide routes kunt u zich inschrijven bij VVV Nunspeet (tussen 9.:0 – 15:00 uur), dit om grote drukte te voorkomen. Deelname is gratis.

Eibertjesroute

Er is met dit doel een speciale Eibertjes fietsroute gemaakt, die natuurlijk over het Eibertjespad en naar Vierhouten gaat, maar ook naar de markt in Nunspeet, waar Eibertje haar eigen standbeeld heeft. Zo komen mensen ook in deze beide dorpen waardoor er mogelijkheid genoeg is van een terrasje te genieten of voor wat aankopen onderweg. De wandelroute gaat door het Zandenbos, en komt langs een aantal historische plekken.

Contact en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar: info@nunspeetuitdekunst.nl of u neemt contact op met: 0341 - 27 47 47. De organisatie hoopt op een mooie dag. Bij slecht weer kan dit evenement helaas niet doorgaan.