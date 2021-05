Varsseveld staat stil bij Dodenherdenking

“Het is ontzettend belangrijk, ook voor de mensen die het meegemaakt hebben, dat de verhalen verteld blijven worden”, vindt predikant Kor Datema van de Protestante Gemeente Varsseveld, die aangeeft dat de overlevenden na de Tweede Wereldoorlog andere zaken aan hun hoofd hadden: “Er was geen ruimte voor, want Nederland moest herbouwd worden.” Nu wordt er wel over gesproken. Zo werd dinsdagavond het aangrijpende verhaal verteld van drie kinderen van 3, 4 en 5 jaar oud die aan het einde van de oorlog om het leven kwamen door een Engelse luchtaanval in Sinderen. “Deze mensen hebben levenslang gehad, die ouders, maar ook familieleden”, zegt Datema. “Dat gaat nog generaties door.”



Volgens de predikant kunnen de verhalen die verteld werden als inspiratie dienen voor de huidige tijd. “Als je het hebt over gastvrijheid en dienstbaarheid kun je daar in deze coronatijd alles bij denken”, zegt de predikant. “Een beetje op elkaar letten en elkaar van dienst te zijn. Dat is al iets heel belangrijks.” Naast het moment in de kerk in Varsseveld werd er op andere plekken in de Achterhoek in bescheiden kring stilgestaan bij de Dodenherdenking. Zo legden gemeentebesturen bij verschillende oorlogsmonumenten kransen neer.



‘Hoop dat het heel druk zal zijn’

Datema hoopt volgend jaar weer te kunnen gedenken bij het oorlogsmonument in Varsseveld: “Als het weer mag en kan, hoop ik dat het heel druk zal zijn bij het monument aan de Irenestraat”, zegt de predikant, die het dinsdagavond moest doen met enkele fysieke bezoekers. “Waar we dan gezamenlijk twee minuten stil zijn en het Wilhelmus zingen. Ik hoop van harte dat het volgend jaar weer kan.”





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: