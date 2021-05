Ouderen krijgen traktatie van Tour de Waal

Normaal gesproken houdt de Tour de Waal tal van activiteiten aan beide zijden van de rivier tussen slot Loevestein en Tiel. Evenals vorig jaar gaan alle publieksevenementen niet door vanwege corona. Wel zijn er fietsroutes van Tour de Waal gemaakt die via een app te volgen zijn.

Bekijk hier de reportage, de tekst gaat daaronder verder:

Belevingsroutes

"Het zijn belevingsroutes met daarbij de verhalen van de oorlog", zegt voorzitter Gerard Nieuwenhuis. "Wij vinden het heel belangrijk die te blijven vertellen. Dat doen we aan de hand van nog zichtbare objecten, monumenten en ooggetuigenverslagen. Vandaag hebben we pech; het is geen fietsdag. Maar de app is beschikbaar en men kan die tocht het hele jaar maken."

Voorzitter van Tour de Waal Gerard Nieuwenhuis Foto: Omroep Gelderland

Bevrijdingsvuur

Ook is er evenals vorig jaar een film gemaakt die onder meer op RegioTV Tiel te zien is. Er is een kleine kunstmanifestatie bij de Waal in Tiel en Wamel en beiaardier Wim Ruitenbeek verzorgt een concert op het carillon van de Sint Maartenskerk. Op het Paardenwater in Tiel is door burgemeester Hans Beenakker in kleine kring het bevrijdingsvuur ontstoken.

De verwachting is dat Tour de Waal volgend jaar met een uitgebreid programma terugkeert. "Het is onze ambitie om de activiteiten naar het oosten uit te breiden", zegt Nieuwenhuis. "Zodat het een beleving wordt van Bevrijding vanaf fort Pannerden tot aan slot Loevestein."