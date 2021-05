Het zijn gouden tijden voor pomphouders in de grensstreek

Een liter benzine kost vandaag bij de pomp in Wehl 1.71,9. Net over de grens in Wyler is dat 1.57,9. Het verschil met Nederland is daardoor opgelopen. Dat is al gauw een tientje bij een volledige tankbeurt. Normaal gesproken een reden voor veel Nederlanders om net over de grens te gaan tanken. Dat scheelt omzet voor de Nederlandse grenspomphouders.

Je hoort pomphouder Wilco Strijbosch niet klagen dat de grens dicht is. "Bij deze pomp in Wehl zien we de omzet met 30 procent stijgen, de pomp in Ulft, nog dichter bij de grens heeft zet in een keer 80 procent meer om."

Daarnaast stijgt ook de verkoop van de winkel, mensen weten bijvoorbeeld de gehaktbal wel te vinden. "Klanten moeten binnen betalen, dus worden er ook veel meer producten verkocht."

Omzet stijgt

Normaal schreeuwen de grenspomphouders in ons land moord en brand als de benzineprijs fors hoger is dan in de buurlanden. Maar dit keer hoor je ze niet. Oorzaken zijn de coronabeperkingen, zodat de grens overrijden een stuk moeilijker is geworden. En dus blijft de omzet van de Nederlandse pomphouders aardig op peil. Zelfs een pomphouder in het centrum van 's-Heerenberg op een steenworp afstand van de Duitse grens zegt het 'nog aardig druk te hebben'. Precieze omzetcijfers zijn niet openbaar, maar duidelijk is dat de hoge benzineprijzen de grenspomphouders dit keer geen windeieren leggen.

Wanneer mag je wel of niet Duitsland in? 1. Als je al je inentingen hebt gehad. En dat pas twee weken na de volledig inenting. 2. Alleen voor essentiële reizen. 3. Met een bewijs van die volledige inenting. Deze regels gelden alleen voor essentiële reizen. Nordrhein-Westfalen, de deelstaat waar Wyler onder valt, vraagt af te zien van niet-essentiële zaken als winkelen of tanken.

Stijgende olieprijs

De duurdere benzine is het gevolg van hogere olieprijzen. De olieprijs stijgt door de aantrekkende vraag en de herstellende economische groei op veel plaatsen in de wereld. Ook door het opheffen van lockdowns is er in een keer meer vraag. "Naar andere eindproducten uit olie, zoals kerosine, de brandstof voor vliegtuigen, is de vraag lager, maar naar benzine stijgt de vraag wel", zegt directeur Paul van Selms van United Consumers daarover tegen de NOS.

