Promotiekoorts De Graafschap neemt toe: 'Wij willen ook dat feestje'

Bij De Graafschap kijken ze reikhalzend uit naar de ontlading die promotie met zich meebrengt. De selectie is er klaar voor om vrijdag bij Jong Ajax te winnen. "We willen het niet op de laatste wedstrijd laten aankomen."

Met respect en afstand keken de spelers van De Graafschap vorige week naar de feestvierende spelers van SC Cambuur. Samen met het publiek genoten zij van het kampioenschap en de stap naar de eredivisie. De gedachten bij de selectie van De Graafschap dwaalden af en toe al af naar komende vrijdag als de ploeg van trainer Snoei zichzelf ook kan belonen met promotie.

Constant

Een overwinning in Amsterdam bij Jong Ajax is dan noodzakelijk, anders moet het vijf dagen later in Doetinchem gebeuren tegen Helmond Sport. "Zo aan het eind van het seizoen speel je voor het resultaat", zegt Elmo Lieftink. De middenvelder is misschien wel de meest constante speler van De Graafschap. Vooral de afgelopen weken blonk hij weer uit met zijn duelkracht, loopvermogen en ook prachtige goals.

Verdiende promotie

"We willen vrijdag natuurlijk dat feestje al hebben. We gaan vol voor de winst tegen Jong Ajax en willen het niet op de laatste wedstrijd aan laten komen", aldus Lieftink. "Wij verdienen de promotie ook, want we staan niet voor niets op de tweede plaats. Ik geloof graag dat er een mooi feestje zit aan te komen als we winnen. Ik laat we verrassen."

Ook trainer Mike Snoei had vrijdag tijdens het vuurwerkspektakel in Leeuwarden al wat voorpret. "Ik denk dat wij dit ook wel aardig kunnen hoor. Wat ik hier en daar hoor, gaan we daar nog wel overheen. Het zou fantastisch zijn als we het daar al halen", reageerde Snoei opgetogen. "We hebben alles in eigen hand."

Het gelijkspel tegen Cambuur lanceerde De Graafschap al voorzichtig richting de eredivisie. "Een heel belangrijk punt", weet Lieftink. "Soms moet je in het veld ook slim zijn. Nu hebben we nog maar één overwinning nodig."

Drie concurrenten

De Graafschap heeft vier punten voorsprong op Go Ahead Eagles en Almere City en vijf op NAC Breda. Als die concurrenten allemaal verliezen mogen de Achterhoekers ook punten morsen in Amsterdam. Go Ahead stuit op NEC, Almere speelt uit bij Jong FC Utrecht en NAC ontvangt thuis MVV.