Provincie staat nog 'hartgrondig' achter geitenstop

Dat het onderzoek naar de gezondheidsrisico's voor omwonenden van geitenhouderijen pas in 2024 klaar is, noemt gedeputeerde Peter Drenthe een 'horrorscenario'. Ingrijpen voordat de onderzoeken af zijn is hem echter te kort door de bocht.

Zijn voorganger Jan Jacob van Dijk, ook van het CDA, stelde in 2017 een geitenstop in. Onderzoeken lieten een verband zien tussen longziekten en geitenhouderijen. Omwonenden binnen een straal van twee kilometer hebben een verhoogde kans op longziekten. Maar waardoor dat precies komt, is vier jaar later nog steeds niet duidelijk. En het vervolgonderzoek waar iedereen met smart op wacht is vertraagd.

"Daar baal ik enorm van. Mij was 2022 bekend, maar kennelijk is dat 2024. Pas als je dat rapport hebt kan je stappen zetten", stelt Drenth.

Want zowel de geitenhouderijen als omwonenden willen duidelijkheid. Die stop zet geitenhouderijen op slot, maar haalt het probleem voor omwonenden ook niet weg. Drenth noemt dat een status quo.

Stop heeft wel degelijk effect

Ondanks die stop groeide het aantal geiten wel degelijk. Omroep Gelderland berekende dat het aantal volwassen geiten sinds de stop met 50 procent toenam. "Zo'n stop gaat niet van de één op andere dag, want er waren al vergunningen afgegeven. Dat aantal geiten gaat wél stabiliseren", zegt Drenth.

De gedeputeerde staat 'hartgrondig' achter de geitenstop. "Als we die stop niet hadden afgekondigd hadden we het nu echt over totaal andere aantallen gehad. Veel meer geiten. Het is economisch aantrekkelijk en er is veel minder uitstoot van bijvoorbeeld stikstof. De stop werkt wel degelijk."

Omwonenden willen actie

Maar bij omwonenden is er de roep om actie, want met de geitenstop neemt het aantal geiten ook niet af. Nog een aantal jaar wachten is volgens hen onverantwoord. Er zijn schrijnende verhalen over longziekten in de familie. Een man vertelt dat hij tot twee keer toe naast zijn vrouw op de IC zit, beide keren heeft ze ernstige longproblemen.

"Laten we wel zijn: niemand wil in het ziekenhuis bij een geliefde zitten. Ik snap ook dat je dan de neiging hebt om uit te zoeken wie daar verantwoordelijk voor is en ik snap ook dat je dan de geitenhouderijen weg wil hebben, maar mag je dat doen op basis van de onderzoeken die we nu hebben?", vraagt Drenth zich hardop af.

Volksgezondheid staat op 1

Zijn antwoord is nee. Omwonenden vinden dat geld boven de volksgezondheid staat. "De geitenstop laat zien dat volksgezondheid leidmotief nummer 1 is. Als economie dat was, dan had je een heel ander besluit genomen. Die geitenstop levert heel veel economische schade op. Maar de stap van een stop naar een hele sector moet weg, vind ik echt te snel door de bocht. Dan moet je echt inzichtelijk hebben wat en hoe. Ik baal er enorm van dat dat kennelijk pas in 2024 bekend is."

Aan de andere kant zitten geitenhouderijen muurvast. "Hun bedrijven staan op slot. In ons economisch model is het op termijn het einde van je bedrijf als je niet kan bewegen."

Drenth ging langs bij geitenboeren

Drenth bezocht samen met ambtenaren geitenhouderijen. "Dat doe ik met iedereen waar het fout gaat of waar spanning op staat." Sprak hij ook met omwonenden? "Daar heb ik ook mee gesproken, ook rondom de geitenhouderij in Gendt. Die mensen zijn ook hier geweest in de Staten, maar als je dit soort grote keuzes neemt, moet je ook met de sector in gesprek zijn."

Tikkende tijdbom?

Gelderland is een van de boerenprovincies van Nederland. Sommige deskundigen zeggen dat de agrarische sector een veel te grote wissel op de natuur trekt. Een tikkende tijdbom wordt het zelfs genoemd.

"Er is geen discussie over de dieraantallen, die gaan gewoon dalen. Maar dat is geen doel", zegt Drenth met nadruk. "We willen een gezond werk en leefklimaat. Alleen wat sinds de Tweede Wereldoorlog in gang is gezet (de schaalvergroting van de agrarische sector, red.) ga je echt niet in een jaar terugdraaien. Als je de agrarische sector met een grote schok naar beneden brengt, heeft dat een grote keerzijde. Heel veel mensen verliezen hun baan. Dat is echt een te gemakkelijke optie."

Elkaar de maat nemen. Ik word daar zo pissig om

En die tikkende tijdbom? Dat noemt hij blamen en shamen. “Laten we elkaar vooral niet de maat nemen en schuldigen aanwijzen. Diezelfde boer produceert producten die wij kopen. Als burger willen we een koe in de wei, als consument kiezen we voor de goedkoopste melk. Dat kan niet. Kijk in de spiegel, wat kan ik doen? En stoppen met elkaar de maat nemen."

Hij verhoogt zijn stem, dat elkaar de maat nemen, gaat hem aan het hart. "Ik was vorige week bij de Vogelbescherming. Daar was een jongedame druk mee bezig en wat krijgt ze als verwijt? Dat ze met het vliegtuig twee weken naar Bali wil. Ik kan daar zo pissig over worden. Ik zie boeren in de rij staan om biologisch te produceren, maar ze kunnen het niet omdat wij het niet afnemen. Een jonge boer van 35 wil helemaal niet van 150 naar 200 koeien, als ze ook kunnen leven met 100 koeien. Er moet echt een systeemverandering komen en dat regel je echt niet met een wet."

