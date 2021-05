Deze zomer kun je kamperen bij Burgers' Zoo: 's Nachts hoor je de dieren.'

Het dierenpark hoopt deze zomer gasten een exclusief verblijf aan te bieden: "We bieden gasten ontbijt en avondeten aan," gaat Lammers verder. "Daarnaast krijgen ze een avondwandeling door het park onder begeleiding van een gids." De accommodaties zullen bestaan uit luxe tenten, gelegen in de buurt van het safari-gedeelte. "Vooral 's nachts hoor je de dieren. Het kan zijn dat je er wakker van wordt."

Al langer op de agenda

De plannen voor de camping lagen er al een tijdje, maar het was nog niet zeker of deze er ook echt zou komen. "Corona bood ons de tijd om dit idee uit te werken," vertelt Lammers. "Je gaat in een keer van simpelweg een dierenpark naar een 24/7-situatie. Dat vraagt veel. We zijn een half jaar dicht geweest, die tijd hebben we gepakt om dit op te zetten."

Om de camping te openen, moet het dierenpark zelf ook weer open kunnen. Dat zou op 11 mei zijn, maar die datum heeft het kabinet met minimaal een week opgeschoven. Dinsdag komt het besluit of de versoepelingen nog later moeten worden ingevoerd. Lammers: "We wachten in spanning af."

Eenmalig

Vooralsnog gaat het om één zomer en zijn er geen plannen om de pop-up camping vaker terug te laten komen. "Maar we zeggen nooit nooit," aldus Lammers. "We richten ons nu vooral op deze zomer. Er is veel animo en weinig aanbod, dus je moet er snel bij zijn."

