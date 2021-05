Wereldprimeur in Ermelo: zevende deel van populaire boekenserie De zeven zussen uitgereikt

Om zeven over zeven had een boekhandel in Ermelo donderdagochtend een wereldwijde primeur. Het allereerste exemplaar van het zevende deel in de mateloos populaire boekenserie 'De zeven zussen' werd er uitgereikt, nog voordat de Engelstalige editie beschikbaar is in de rest van de wereld.

Zo'n grote 'release' is uniek voor Nederland, bezweert Anke Roelen van uitgeverij Xander: "De Engelse editie verschijnt pas eind mei, maar vandaag dus al de Nederlandse uitgave. Die eer hebben wij gekregen omdat het boek in Nederland zo goed verkoopt. Het is zo'n klein taalgebied, en toch meer dan 3 miljoen exemplaren verkocht."

De boekenserie De zeven zussen gaat over een vader die meerdere dochters heeft geadopteerd. De afgelopen zes boeken draaide steeds om een van die dochters, maar de vraag wie nu de zevende zus is, wordt in dit zevende boek beantwoord.

'Het moet bij ons, want wij zijn ook zussen'

Zeven fans kregen donderdagochtend de eerste zeven boekexemplaren, om 7.07 uur, in boekhandel Riemer en Walinga in Ermelo. "Steeds als we de uitgeverij spraken, hebben we erom gezeurd: als er een keer iets is, moet het bij ons! Want wij zijn ook zussen", vertelt Elise Walinga, die de boekhandel samen met haar zus Marieke runt.

Ook zij noemt het succes van de boekenserie ongekend. "Het gaat door het plafond. Hier worden hele grote aantallen van verkocht. Deze serie staat nu al drie jaar met meerdere titels in de top 10, dat is wel echt uitzonderlijk."

Een van de gelukkige fans, die het boek nu al krijgen, komt er speciaal voor uit Dedemsvaart. Zij is heel benieuwd waar nu de zevende zus vandaan komt: "Ik ben de afgelopen maanden druk geweest om de eerste zes boeken helemaal uit te pluizen. Ik zei het als het coronaproject."

Met personage mee op reis

Het Nederlandse succes is mede te danken aan de boekhandels en aan mond-tot-mond-reclame, vertelt Roelen. "In andere landen verkoopt het ook goed, maar in Nederland is het wel echt omarmd door de boekhandels. Mensen raden elkaar de boeken aan. Het leest als een Netflix-serie. Je wilt gewoon weten wie de zevende zus is en wat er met de vader is gebeurd. En elk boek speelt in ander land, dus je gaat met het personage mee op reis. Zeker in een tijd dat we zelf niet op reis kunnen, is het heel fijn om met het boek even te kunnen ontsnappen."

Verslaggever Rik Kapitein was bij de uitreiking van de eerste exemplaren