Klaas en zijn vader zorgden voor wederopbouw van Tiel: 'Dat zeg ik met trots'

“Ik ben samen met mijn vader nauw betrokken geweest bij de wederopbouw van Tiel. Deze stad was door beschietingen totaal verwoest”, vertelt de nu 93-jarige inwoner.

Jongen, het wordt tijd dat we aan het werk gaan

Beutener doet zijn verhaal voor de nieuwe watertoren in zijn woonplaats. “Ik vergeet nooit de dag van 4 mei, dat wij aan de radio zaten en er ineens een bericht doorkwam dat de Duitsers gecapituleerd hadden. Nog geen dag later zei mijn vader: jongen, het wordt tijd dat we aan het werk gaan.”

Beutener, die 17 was tijdens de bevrijding, was met zijn familie geëvacueerd naar Maarssen. Voor ze na de oorlog weer naar Tiel teruggingen, reed hij met zijn vader eerst langs Utrecht. Daar zat namelijk het hoofdkantoor van de waterleidingmaatschappij waar Tiel onder viel. “Daar kwamen we bij de directeur. Die haalde zo'n ouderwetse bloknoot met oorlogspapier uit zijn bureau. Ter plaatse werd een opdracht aan mijn vader uitgeschreven.”

Zijn vader, die een aannemersbedrijf had, moest verslag uitbrengen over de staat van de toren. Tijdens de oorlog was onder meer het bovenste gedeelte, inclusief reservoir, naar beneden gestort. “Hij moest eigenlijk direct beginnen met het slopen van wat er nog stond. Kort daarna is hij begonnen met de nieuwbouw.”

Dwangarbeid

Beutener herinnert zich nog goed dat de eerste mensen aankwamen om de nieuwe toren te bouwen. Dat waren mensen die voor de Duitsers hadden gewerkt en werden begeleid door de Binnenlandse Strijdkrachten. Die droegen geweren, iets wat zijn vader niet aanstond. “Hij is op zijn fiets gestapt naar de Binnenlandse Strijdkrachten en heeft geëist dat de mensen met die wapens van het terrein afgingen.”

De nieuwe watertoren van 35 meter hoog werd in 1946 in gebruik genomen. “Mijn vader heeft in Tiel toch wel een leeuwenaandeel van de wederopbouw onder handen gehad”, aldus Klaas Beutener. “Dat mag ik toch met een zekere trots zeggen.”

Bekijk het verhaal van Klaas Beutener en het muziekstuk:

Het verhaal van Klaas Beutener is een van de tien verhalen uit de Tweede Wereldoorlog die woensdag in de Muzikale tour van Vrijheid te zien zijn. Ouderen delen hun verhaal met muzikanten, die er vervolgens een muziekstuk van maken. De Muzikale tour van de Vrijheid is om 16.00 uur te zien bij Omroep Gelderland.