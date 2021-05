Druten-Zuid moet 'mooier' worden, maar corona maakt burgerparticipatie lastig

Met veel steen en weinig groen kan het aanzicht van dorpskern Druten-Zuid wel een upgrade gebruiken, vindt de lokale politiek. Om te peilen wat inwoners graag zien veranderen in hun wijk wil de gemeente met hen rond de tafel, maar dat blijkt in tijden van corona niet altijd even makkelijk.

De dorpskern Druten-Zuid moet een fijnere woonplek worden. “Daar wachten inwoners al meerdere jaren op. De eerste stap is gezet, nu willen we flink doorpakken”, begint Mustafa Enkür, fractievoorzitter van Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid. Dat begon een paar jaar geleden met de renovatie van Wijkcentrum de Doorkijk. Op initiatief van zijn partij is de versoberde ontmoetingsplek omgetoverd tot een modern pand.

Daarnaast is de openbare ruimte in de omliggende wijk opgeleukt, de verkeersveiligheid is aangepakt en het is een stuk groener dan voorheen. “Eerder was daar vrij veel overlast, nu is het er echt op vooruitgegaan.” Wat de fractievoorzitter betreft, is dat nog maar het begin: hij wil per jaar twee buurten in Druten-Zuid eenzelfde upgrade te kunnen geven. De gemeente steunt hem daar graag in.

Weinig input door corona

Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 heeft Druten een bedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld om de kern een flinke facelift te geven. Hoewel Enkür dat zeker als een winst ziet, blijkt het niet altijd even makkelijk om inwoners te bereiken voor input. “Er wonen veel oudere mensen, maar ook burgers met een migratieachtergrond. Niet iedereen spreekt de taal of heeft altijd zin om te participeren.”

Vanwege corona blijkt het nu extra lastig om met de burger in gesprek te gaan. Vooral oudere inwoners durven dat risico niet aan. Bovendien was een gemeentelijke enquête die eerder dit jaar rondging ook geen denderend succes: iets meer dan tien procent van alle inwoners vulde de vragenlijst in. “En het kleine aantal reacties was zo verschillend dat we geen heldere conclusies kunnen trekken.”

Als de maatregelen het weer toelaten, wil de partij informatiebijeenkomsten organiseren. “Want een persoonlijke benadering zorgt altijd voor meer respons", denkt Enkür.

Imagoprobleem

Uit het handjevol antwoorden van de enquête bleek dat burgers vooral last hebben van onveilige verkeerssituaties en hangjongeren. Een aantal noemde zelfs drugsoverlast. Als dat het geval is, wil Enkür straatcoaches inzetten. “Helaas heeft Druten-Zuid een beetje een imagoprobleem”, voegt hij toe. “Maar door goed naar wensen van de inwoners te luisteren, weet ik zeker dat we daar verandering in kunnen brengen.”