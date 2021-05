Groen Geluk: het weidse rivierengebied en uiterwaarden in Renkum

Veel mensen hebben wandelend de schoonheid en heilzame werking van de natuur mogen herontdekken in coronatijd. Wandelen is ongeacht leeftijd, omgeving en achtergrond iets wat voor iedereen toegankelijk is. In Groen Geluk gaat RTV Arnhem samen met wandelroutemaker Rob Wolfs op zoek naar de leukste en mooiste wandelroutes in de Gelderse natuur.

In de verschillende afleveringen zijn we op veel mooie plekken geweest. In deze laatste aflevering brengen we een bezoek aan de uiterwaarden in Renkum. Wat voor Rob dit gebied de moeite waard maakt? "Het is heel bijzonder dat je in het rivierdal ook nog eens een beekdal hebt. Verder zitten we hier op de overgang van de Veluwezoom en de uiterwaarden, dus tussen hoog en laag in."

Via een route van 7 km lopen we door de uiterwaarden naar de rand van Heelsum en Renkum. Rob is altijd bezig met het maken van wandelroutes. "Ik kan er niet mee stoppen, een soort van verslaving. Het begint altijd met kaartwerk. Ik ga op zoek naar de onverharde paden, want dat is leidraad voor mijn routes. Daarna het veld in, want ik heb nog nooit een route gemaakt vanachter mijn bureau."

Wil je zelf ook graag op pad en één van deze routes wandelen? Bekijk de video's en kaarten.