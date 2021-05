Nog steeds niet al het ziekenhuispersoneel ingeënt

In de Gelderse ziekenhuizen is nog steeds niet al het zorgpersoneel met handen aan het bed ingeënt tegen corona. Ze zijn volop aan het vaccineren, maar ze krijgen niet genoeg vaccin voor iedereen die wil.

Gelderse Vallei in Ede schat in dat nu de helft van de zorgmedewerkers die in direct contact werken met patiënten, is ingeënt tegen corona. "We zijn vanuit de overheid gehouden aan een volgorde waarin we de medewerkers vaccineren, waardoor nog niet iedereen die het wil al aan de beurt is geweest."

Ook andere ziekenhuizen in Gelderland laten weten dat ze nog steeds bezig zijn om 'de handen aan het bed' te vaccineren. Dit terwijl de allereerste ziekenhuismedewerkers in januari als eerste groep in Nederland werden ingeënt. Toen waren alleen medewerkers op de corona-afdelingen en in de acute zorg aan de beurt. Nu volgt langzaamaan de rest.

Hoop op snel meer

"De afgelopen maanden hebben wij medewerkers kunnen vaccineren met zowel Pfizer, Moderna, AstraZeneca (boven de 60) en Janssen. Daarmee hebben we de medewerkers die met covid-patiënten werken of mogelijk ingezet kunnen worden voor acute covidzorg, kunnen uitnodigen", vertelt een woordvoerder van het SKB in Winterswijk. "We hopen dat we snel zoveel vaccin beschikbaar krijgen dat we ook andere zorgmedewerkers zo snel mogelijk een vaccinatie kunnen aanbieden."

In de ziekenhuizen wordt momenteel vooral geprikt met het Janssen-vaccin, waarbij één prik genoeg is om volledig beschermd te zijn. Net als bij AstraZeneca zijn er wereldwijd bij dit vaccin enkele meldingen gedaan van een zeer zeldzame maar ernstige vorm van trombose.

Opkomst

Dit lijkt de medewerkers vooralsnog niet tegen te houden, hoewel de ziekenhuizen geen opkomstpercentages kunnen geven.

"Per dag worden 225 medewerkers gevaccineerd. Er is voldoende animo en we nodigen uit totdat 100 procent van het programma gevuld is", zegt het CWZ. "Als mensen afzeggen, zegt dat nog niks. Het kan ook zijn dat ze al elders hun vaccinatie hebben gekregen, bijvoorbeeld bij de huisarts of de GGD", merkt een woordvoerder van het St Jansdal op.

Zie ook: