Groot feest op komst voor zorgmedewerkers

In het theepaviljoen in het Horsterpark in Duiven worden maar liefst 15.000 zakjes met bloemenzaad gevuld. De zakjes worden uitgedeeld in Duiven en Westervoort. Inwoners kunnen hiermee een mooi, rood, hartvormig bloemenperkje zaaien als ze willen, maar ze worden ook meteen geattendeerd op de inzamelingsactie om het feest in september te kunnen realiseren.

Hartjeskraam

"We willen zorgmedewerkers uit onze gemeenten daarmee bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis." Om genoeg geld te hebben is er een kraam gebouwd bij het paviljoen waar allerlei spulletjes worden verkocht. "Van zelfgemaakte lolly's en likeur tot blikjes pepermunt en planten. Vrijwel alles in hartvorm en rood", lacht Oudendag. Iedereen is enthousiast over het project.

Aaltje Bos werkt bij het theepaviljoen in het Horsterpark en bakt het liefst appeltaarten voor de verkoop. Maar vandaag helpt ze de vrijwilligers en scholieren van het Candeacollege een handje mee met het vullen van de 15.000 zakjes zaad. "Er zijn er al 7.000 klaar", vertelt ze enthousiast. "Ook al bak ik liever, ik vind het wel fijn om wat te doen te hebben."

15 duizend zakjes bloemenzaad worden gevuld Foto: Omroep Gelderland

Lastige tijd

Het is voor de cliënten, die werken bij het theepaviljoen, belangrijk dat ze -ook in deze lastige tijd- structuur hebben en ergens naar toe kunnen werken. "Op deze manier kan dat. Er is genoeg te doen, net als met het Dickens in de Liemers festival", aldus Oudendag. Zorgmedewerkers uit Duiven en Westervoort hebben al enthousiast gereageerd op het initiatief van de stichting. "We hebben al heel veel aanmeldingen, dus het gaat helemaal goed komen in september!"