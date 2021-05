Bevrijdingsdefilé in Wageningen voortaan met veel minder militairen

Volgens de minister is het niet zozeer een geldkwestie, maar komt het niet uit met het defensiepersoneel. "Van het huidige personeel, de mensen die dagelijks overal in de wereld en in Nederland aan het werk zijn, zullen minder mensen meelopen", zo maakt de minister woensdag bekend bij de 5 mei-viering. Volgens haar gaat het nog wel om 'een representatieve delegatie die eer doet aan de bevrijders'.

Wageningen geschrokken

Toen defensie bekend maakte dat het Bevrijdingsdefilé in Wageningen het voortaan zonder de jaarlijkse steun van defensie moest doen, schrokken ze daar erg van in Wageningen. Het nieuws kwam officieel pas in maart naar buiten, maar volgens Thera Westerhoud, directeur van Stichting Wageningen45, was het binnenskamers al in oktober vorig jaar bekend: "Toen uitbrak dat mogelijk het defilé eens in de vijf jaar zou zijn, is de gemeente Wageningen daar erg van rechtop gaan staan. Die hebben gezegd: dit is bijna een soort cultureel erfgoed. En samen met hen de veteranenorganisaties."

De minister zegt dat met het nationaal comité was afgesproken dat defensie in de toekomst met minder mensen aanwezig kon zijn. "Maar wat niemand zich gerealiseerd had, was dat dan het defilé niet kon doorgaan. Dus toen hebben we gezegd: als het dan maar één keer in de vijf jaar kan, laten we dan zorgen dat we een paar mensen regelen die dat kunnen. Dan lopen we met een kleiner detachement ieder jaar mee. En we zorgen voor het contact met het veteraneninstituut. Dan kan het defilé ook weer doorgaan. Niet, in een hele grote vorm wat ons betreft, maar in een kleinere vorm. En dat had het nationaal comité liever, dan één keer in de vijf jaar groot."

Blij

De organisatie van de herdenkingen op 4 mei en de feestelijkheden op 5 mei, is blij met de uitkomst van het overleg, aldus Westerhoud: "Als defensie zich zou terugtrekken, dan kan je nog wel een defilé houden, maar eigenlijk is een defilé met veteranen niks zonder het gezicht van defensie. Dat zou jammer zijn geweest."

Westerhoud is daarom blij dat het defilé toch jaarlijks door kan gaan: "Het is een enorme opsteker voor alle veteranen. Want daar gaat het om. We doen het niet alleen voor de Tweede Wereldoorlogveteranen, maar ook voor de veteranen die nog dagelijks voor onze vrijheid opkomen in missies in het buitenland."

Bezoekers aan het defilé zullen daarom de komende jaren weinig veranderingen gaan merken, vertelt Westerhoud: "Dan zie je een prachtig programma. En dat defilé zal bestaan uit mensen van defensie, voorafgegaan door alle veteranenorganisaties die wij in Nederland nog rijk zijn. Inclusief materieel en de flypast en de muziek, zoals mensen dat gewend zijn."

