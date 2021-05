Vrachtwagen beschadigt tientallen meters vangrail, A15 uren dicht

Door een ongeluk met een vrachtwagen bij Meteren was een deel van de A15 woensdagochtend urenlang dicht. Inmiddels is alleen de linkerrijstrook nog gesloten.

Het ongeval gebeurde rond 02.30 uur ter hoogte van Meteren en Geldermalsen. De bestuurder zou de macht over het stuur zijn kwijtgeraakt en aan de linkerzijde van de weg tegen de vangrail zijn gereden. De vangrail is over tientallen meters beschadigd geraakt, meldt een correspondent.

De vrachtwagenchauffeur heeft het voertuig op de vluchtstrook stilgezet. Er raakte niemand gewond.

Veel vertraging

De snelweg was tot in de ochtendspits dicht voor opruimwerkzaamheden. Het verkeer werd omgeleid via Den Bosch over de A50, de A59 en A2. Het ongeluk veroorzaakte veel vertraging in de omgeving.