Taakstraffen voor pedojachten in Arnhems Sonsbeekpark

Twee 17-jarige jongens uit Arnhem en Velp zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij twee pedojachtincidenten in het Arnhemse Sonsbeekpark. Beide moeten een taakstraf van 40 uur uitvoeren. Een van hen krijgt daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. "Voor hem is begeleiding en hulp nodig", stelt de rechter.

Hij zou nog steeds achter zijn acties staan. "Deze houding heeft de rechtbank ook tijdens de zitting kunnen zien", vervolgt de rechter. "Ook op school gaat het niet goed. Hij heeft een stevige stok achter de deur nodig." De ander zou 'zijn lesje wel hebben geleerd'.

'Smartengeld en vergoeding fiets'

Een van de jongens is veroordeeld voor de mishandeling van een man in het Sonsbeekpark op 9 oktober 2020. De ander voor openlijk geweld tegen een jongen in het Sonsbeekpark drie dagen later. "Hij heeft daar niet zelf geweld gepleegd, maar was er wel bij aanwezig", sprak de rechter. "Vervolgens heeft hij een filmpje van het incident gemaakt en gedeeld." Het slachtoffer krijgt 1000 euro smartengeld en een vergoeding van 80 euro voor zijn fiets.

Een van de veroordeelden was in de rechtszaal aanwezig bij de uitspraak. Te zien is hoe een wat slungelig ogende puber naar binnen loopt. Zijn schouders hangen naar voren, terwijl hij schichtig om zich heen kijkt.

De zaak van de jongens kwam aan het licht tijdens het onderzoek rondom de 73-jarige oud-docent Jan die na een zware mishandeling om het leven kwam. In de maand voorafgaand aan zijn dood vonden er in Arnhem verschillende incidenten plaats waarbij groepen jongeren op 'pedojacht' gingen, vertelt de rechter.

'Vrijwel direct geweld'

Daarbij deden ze zich op een chatsite voor als een minderjarige die een afspraak wilde maken voor seks. De rechtbank daarover: "Ze verzonnen daarmee zelf iets strafbaars. Want in werkelijkheid was er nooit een minderjarige die seks wilde. Vervolgens werd hun doelwit naar een openbare ontmoetingsplek gelokt, waarbij een van de verdachten 'de lok' was. Daarna kwamen er meerdere jongens bij en werd er vrijwel direct geweld gebruikt en gescholden. Ook werden er filmpjes gemaakt die werden gedeeld." Volgens de rechter blijkt uit berichten dat de verdachten daar 'trots' op waren.

Het 'eigen rechter spelen' wordt hen bijzonder kwalijk genomen. "Normaal gesproken moeten politie en justitie eerst goed onderzoek doen. Dan kunnen rechters beslissen of iets strafbaar is en of er straf moet worden opgelegd. Dat is niet aan anderen", benadrukt de rechter.

De zaken van nog twee andere verdachten komen vermoedelijk pas na de zomer voor de rechter.

