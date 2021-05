Openbaar Vervoer Museum gaat verhuizen

"Wij vinden dat Doesburg een echte cultuur- en museumstad is, daar is het Openbaar Vervoer Museum beter op zijn plaats", laat voorzitter Dick Chargois van het museum weten. "Doesburg is eigenlijk al een museum in zijn algemeenheid, daar komen veel meer mensen voor kunst, cultuur en musea dan in Doetinchem.” Er zit al een dependance in het centrum van Doesburg, hier zal het museum ook naartoe verhuizen. De maandelijkse kunstroute in Doesburg zal hierbij ook langs het museum komen.



De nieuwe locatie in Doesburg biedt het museum meer ruimte dan nu. In de toekomst volgt mogelijk nog een verdere uitbreiding. Voordat het Openbaar Vervoer Museum daadwerkelijk verhuist, is er eerst nog een wisseltentoonstelling met miniatuur modelauto’s te bekijken als de locatie in Doetinchem weer open mag.