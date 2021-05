Montferland vergadert met de deuren dicht

"Maar we hadden die aantallen verwacht en dat zegt niets over de kwaliteit van het besluit", aldus een woordvoerder van de gemeente Montferland. De wasservice is volgens haar formeel gestart op 1 april: "Maar wanneer de eerste waszak is opgehaald verschilt per cliënt." Montferland is tevreden met het verloop van de start van de was- en strijkservice, maar dat geldt niet voor de oppositie, vakbond FNV en Juristenkantoor Wevers. "De gemeente kijkt niet naar de effecten voor de kwetsbare burgers en werknemers", vindt bestuurder Bert de Haas van de FNV. Hij ziet de tweehonderd bezwaren als een reden voor de gemeente om te twijfelen aan de invoering van de wasvoorziening: "Dan weet je dat er echt iets aan de hand is."



Het verzoek tot de besloten vergadering van donderdag is afkomstig van de oppositie. De drie partijen hebben een onderzoek uitgevoerd naar de aanbesteding en willen de uitkomsten delen met de raad. Fractievoorzitter Rob Mos van Fractie Rob Mos laat weten het liefst de bevindingen ook te delen met het publiek, maar dat niet te kunnen. "Als we het hebben over aanbesteding, dan moet het altijd onder geheimhouding", legt hij uit. "Dat is opgelegd vanuit de wetgever." Dat de raad op de hoogte is, is volgens Mos belangrijk: "Wij zouden andersom ook niet willen dat een raadslid meer weet en dat niet deelt."

Wasservice van start

De nieuwe was- en strijkservice van de gemeente is per 1 april formeel begonnen. Dit betekent dat de huishoudelijke hulp het wassen en strijken niet meer bij de mensen thuis uitvoert. Zorgaanbieder ZorgPlus runt voor inwoners met een indicatie een wasvoorziening. Volgens wethouder Ruth Mijnen van Montferland moet deze invulling zorgen voor een bezuiniging van 600.000 euro.