Jeugdland door de ogen van Henriëtte Verhoeven

Stichting Jeugdland bestaat dit jaar 50 jaar en organiseert voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar activiteiten voor een klein bedrag. De activiteiten zijn al deze jaren in een iconisch boekje terug te vinden, maar het 50-jarige jubileum vraagt om vernieuwing, namelijk in een online variant.

Ondanks dat de stichting naar het jubileum heeft uitgekeken is het vieren van een feest en het organiseren van activiteiten door corona niet mogelijk.

“Het is natuurlijk heel raar omdat er tot nu toe niks mocht, maar ik ga er vanuit dat er in de zomervakantie wel weer wat mag”, legt organisator Henriëtte Verhoeven, ook wel bekend als ‘Mevrouw Jeugdland’, uit. Haar hoop is gevestigd op dat er weer wat meer mag. “Wel is het een smet op ons jubileumjaar”, geeft ze met telleurstelling toe.

Het doel is om nu in park Sonsbeek een feestweek te organiseren voor alle kinderen van Arnhem. Daarnaast kijkt Verhoeven uit naar de officiële receptie in oktober waarbij alle relaties van de stichting samenkomen en waarbij de opbrengst van het boek van wethouder Bob Roelofs, die over de laatste 10 jaar van Arnhem schrijft, aan de stichting geschonken.

Van deelneemster tot organisator

Henriëtte was vroeger zelf altijd al erg ondernemend in haar buurt en als er iets moest worden geregeld dan stond zij vooraan. Zo realiseerde ze voedbalveldjes in haar buurt, organiseerde ze leuke activiteiten zoals een fietstocht en was zij altijd wel met iets in haar sociale omgeving bezig.

Zowel haar opa als haar vader hebben een grote rol voor haar gespeeld in het stimuleren, inspireren en enthousiasmeren om actief bezig te zijn. Naast alles wat zij in de buurt deed ging Verhoeven in haar kindertijd ook al naar Jeugdland, maar als deelneemster. Ze kan zich de periode nog goed herinneren en beschrijft hoe ze er met leeftijdgenoten op uit trok.

Inmiddels is zij al 29 jaar werkzaam bij Stichting Jeugdland en actief op alle fronten, zoals bij het bedenken, aansturen en het organiseren, om activiteiten voor de jeugd te realiseren. Zij vindt het elk jaar interessante uitdaging om een hoop activiteiten op de plank te brengen.

Aanbod is verschil tussen vroeger en nu

Het verschil tussen het Jeugdland van nu en vroeger is volgens Verhoeven minimaal. Ze geeft aan dat dit verschil hem zit in het aanbod van activiteiten. Zo heeft de organisatie van verschillende lokale ondernemers steun gekregen bij het realiseren van activiteiten. Volgens Verhoeven is de lokale betrokkenheid een grote steun voor de Stichting.

Ondanks dat het boekje van Jeugdland niet weg te denken is voor de stichting, wordt dat in het jubileum veranderd naar een online variant. Dit kwam voort uit de vraag van scholen om minder met papierwerk aan te komen zetten. Verhoeven vindt het wel jammer dat de fysieke variant verdwijnt, maar ziet daarentegen de meerwaarde van het digitaliseren in.