Kasteel Ammersoyen onthult steeds meer geheimen

Kasteelvrouwe Annette Zeelenberg spreekt van een archeologische schat onder de keldervloer. “De middeleeuwse brouwoven is een absolute blikvanger. Het is tot nu toe het vroegst bewaard gebleven voorbeeld van een dergelijke oven in een Nederlands kasteel. De moeite waard om te tonen, dus!”

Middeleeuwse brouwoven op Ammersoyen Foto: Geldersch Landschap en Kasteelen

Kijk-, ruik-, doe- en leerervaring

De brouwoven bestaat uit een stookplaats met een ringvormig muurtje, waarop de koperen brouwketel kon staan. Bij de restauratie van Kasteel Ammersoyen tussen 1959 en 1975 kwam de middeleeuwse brouwoven tevoorschijn. Bezoekers konden de vondst nooit bekijken, omdat deze verstopt zit onder de keldervloer. Daar wil Geldersch Landschap en Kasteelen verandering in brengen. Zeelenberg: “Het moet een fascinerende kijk-, ruik-, doe- en leerervaring worden. Bij binnenkomst moet je de hop en de kruiden die eeuwenlang worden gebruikt in het brouwproces al ruiken.”

Hop om bier mee te brouwen Foto: Omroep Gelderland

300 liter bier per persoon, per jaar

Geldersch Landschap en Kasteelen is een crowdfundingsactie begonnen om de restauratie van de brouwkelder te bekostigen. Daar is 120.000 euro voor nodig. Volgens conservator Marieke Knuyt vertelt de brouwkelder een bijzonder verhaal uit de Nederlandse geschiedenis. “We weten dat het brouwen en bierdrinken in de middeleeuwen inmiddels gemeengoed was. Jong en oud dronken toen volop bier, naar verluid wel zo’n 300 liter per persoon per jaar. Die grote bierconsumptie blijkt ook uit diverse grachtvondsten bij kastelen, waarvan Ammersoyen de grootste collectie heeft.”

Kelder van kasteel Ammersoyen Foto: Omroep Gelderland

Uniek in Europa

De hoeveelheid vondsten in de grachten van kasteel Ammersoyen is uniek in Nederland - en zelfs in Europa. Medewerkers van Geldersch Landschap en Kasteelen denken na over nieuwe mogelijkheden om het verhaal van de middeleeuwen te vertellen met de vele scherven uit de slotgracht. Knuyt: “Kasteel Ammersoyen is een schatkamer van de middeleeuwen in Nederland. Bier werd in die tijd gedronken uit zogenaamde jacobakannetjes. We hebben talloze voorbeelden van deze langwerpige, aardewerken drinkbekers uit de slotgracht van Ammersoyen gevist.”

Jacobakannetjes uit de slotgracht Foto: Omroep Gelderland

Podcast

Als de coronacrisis helemaal voorbij is, kan het publiek delen van kasteel Ammersoyen bezoeken die eerder niet toegankelijk waren voor publiek. De bierkelder is daar een onderdeel van. René Arendsen, van het platform Ridders van Gelre, maakte een podcast over de nieuwe geheimen die bezoekers de komende tijd kunnen ontdekken op Kasteel Ammersoyen samen met conservator Marieke Knuyt en gids Leo Weyman.

