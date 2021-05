Burgemeester Schaap doet herdenkingstour in Renkum

Burgemeester Schaap van Renkum heeft dinsdagmorgen in de hele gemeente de doden herdacht die vielen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Samen met kinderburgemeester Julot Hulsebos legde ze kransen in vijf kernen. Zonder veel publiek, maar niet alleen.

“Wij doen het vooral samen met de verenigingen, de oranje verenigingen en de commissies die 4 en 5 mei organiseren”, zegt Schaap. “We hebben naar het protocol gekeken en op deze manier hebben we denk ik in ieder dorp een mooie herdenking. Ingetogen, maar zeer waardig.”

Schaap begint haar tour langs vijf dorpen, Doorwerth en Heveadorp zijn voor de herdenking samengevoegd, in Oosterbeek bij het gemeentehuis waar ze ook een speech houdt. “Waarin we herdenken wat er gebeurd is in het verleden, maar ook hoe blij dat we mogen zijn, toch in deze tijd, met de vrijheid die er in dit land is.”

76 jaar na de bevrijding ziet Schaap toekomst voor het herdenken van de slachtoffers. “Ik denk dat Dodenherdenking altijd blijft leven. Dat zie je ook in deze tijd, we proberen toch op een waardige manier met elkaar te herdenken zodat we altijd aan iets blijven denken dat we nooit mogen vergeten wat er geweest is en dat we daar ook vooral van moeten leren.”

Herdenkingen in andere gemeenten

Behalve in Renkum, zijn ook in andere gemeenten de doden uit de Tweede Wereldoorlog en alle oorlogen en vredesoperaties daarna al vroeg herdacht. Burgemeester Marcouch van Arnhem legt ’s morgens een krans bij het monument Mens Tegen Macht op het Audrey Hepburnplein.

In Ellecom en Velp leggen burgemeester Carol van Eert kransen samen met Nico te Winkel en Jan Maassen van den Brink, allebei 89. Daarnaast leggen twee kinderen, Stijn en Feline, een krans bij het Rozenbos op de grens van Rheden en De Steeg. In Rozendaal worden kransen gelegd bij Terlet en Imbosch en is er een korte herdenking op de begraafplaats aan de Terletseweg.