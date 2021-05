Langeveld: 'Geen signalen over gifvaten'

Wethouder Frans Langeveld overleefde vorige week het debat over de gifvatenaffaire in Doetinchem, ondanks een motie van afkeuring die in de gemeenteraad geen meerderheid kreeg. Volgens Langeveld was hij jarenlang niet op de hoogte van de situatie bij Rutgers Milieu, waardoor er niet eerder is ingegrepen.

“Het is gewoon vijf jaar lang niet herkend als zijnde een hoog risico bedrijf”, aldus Langeveld. “Dat is natuurlijk bijzonder ernstig, want dat bleek het uiteindelijk wel te zijn.” In blusschuim zit de giftige stof PFAS die als ‘zeer zorgwekkend’ wordt bestempeld. Ook kan PFAS een risico vormen voor de gezondheid van mensen en het milieu. “Dan wil je als wethouder milieu niet horen dat het vijf jaar lang niet op tafel is gekomen.” Omdat het milieurisico niet voldoende werd onderkend door de omgevingsdienst kreeg Langeveld naar eigen zeggen geen signalen over de situatie op het terrein van Rutgers Milieu. “Daar heb ik wel een paar nachten wakker van gelegen”, zegt Langeveld. “Ik heb er over nagedacht wat het betekent voor de risico’s van het milieu en de gevolgen van mensen die er in de buurt wonen. Dat heeft wel een tijdje in mijn hoofd gerammeld, maar op een gegeven moment moet je door. Ik heb de knop omgezet om er voor te zorgen dat deze situatie wordt opgelost.”



Het college komt voor de zomer met een plan van aanpak om herhaling te voorkomen. Daarbij wil de wethouder ook kortere lijntjes tussen de gemeente en de omgevingsdienst over het risico van milieu bedrijven. “We willen als gemeente voortaan elk jaar bijgepraat worden over de risicovolle milieu bedrijven in Doetinchem”, zegt Langeveld. “Daarbij willen we niet de controles van de omgevingsdienst beïnvloeden, maar we willen wel weten wat er gebeurd. Zo kunnen we ook adequater reageren als er daadwerkelijk iets mis gaat. Nu is de afstand naar de omgevingsdienst gewoon te groot.”

Wethouder wil door

Ondanks de conclusies uit het keiharde rapport en de motie van afkeuring door een aantal oppositiepartijen vindt Langeveld dat hij door kan als wethouder. “Een gewaarschuwd mens telt voor twee”, zegt Langeveld. “Ik zit er nu helemaal bovenop. Ik ben er alleen nog maar meer gemotiveerd van geraakt om te voorkomen dat een dergelijk milieuprobleem elders in Doetinchem niet nogmaals voorkomt. Deze wethouder heeft zijn vingers gebrand, maar dat wil hij niet nog een keer."