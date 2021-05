Borken vaccineert supermarktmedewerkers

Het vaccineren van mensen met hoge prioriteit verloopt in Borken spoedig volgens het district. Daarom is er nu ruimte om mensen in de voedingsdistributie te laten vaccineren. Mensen die in de voedingsmiddelenbranche werken kunnen zich online aanmelden en worden door Borken gecontacteerd voor een afspraak. In het vaccinatiecentrum in Borken worden dagelijks 1800 mensen gevaccineerd. Op dit moment zijn dat veelal ouderen boven de 70 jaar, mensen met een chronische ziekte en zorgbehoevenden. Het vaccineren van deze groep zal binnenkort worden afgerond. Brandweerlieden, politieagenten en leraren op middelbare scholen zijn ook bijna allemaal gevaccineerd.



In Nederland is het vaccineren van deze groepen mensen nog niet aan de orde. In de Achterhoek zijn de volgende groepen nu aan de beurt: mensen geboren in of vóór 1955 of in het jaartal 1961 of 1962, mensen met het syndroom van Down, mensen met een BMI van veertig of hoger en zorgmedewerkers in de langdurige zorg. Alleen mensen met een hoog medisch risico en een viertal aantal groepen worden op dit moment gevaccineerd, niet zoals in Borken.





