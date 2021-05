Omgekomen soldaten krijgen een gezicht op militaire begraafplaats in Groesbeek

De foto's maken deel uit van de tijdelijke tentoonstelling The Faces of Groesbeek, georganiseerd door de stichting Faces to Graves. Alice van Bekkum is de voorzitter van die stichting. "Ik ben lid van de Canadian Legion in Nederland en vanuit die hoek ben je heel erg bezig met herdenken", vertelt Van Bekkum.

"Een aantal mensen uit de Legion hebben de stichting Faces to Graves opgericht om te proberen voor deze begraafplaats in Groesbeek een gezicht te geven aan de jonge mannen die hier liggen of nog vermist zijn. Met deze tijdelijke tentoonstelling krijgen ze ook even letterlijk een gezicht. Hier in het Groesbeek Memorial staan de namen van 1029 vermiste soldaten. Ook van hen hebben we foto's. Bij de graven staan nog eens 1500 foto's. Dan zie je echt wie daar in het graf ligt of wie nog vermist is."

Alice van Bekkum (in het midden) en prinses Margriet (rechts) maandag op de begraafplaats in Groesbeek. Foto: Gemeente Berg en Dal

Mijn soldaat

De tentoonstelling werd maandag bezocht door prinses Margriet, die van een aantal gesneuvelden ook het levensverhaal te horen kreeg, want daar houdt de stichting zich ook mee bezig. "Onze vrijwilligers die voor het researchteam werken, maken biografieën van de soldaten. Voor hen is het belangrijk een foto bij de biografie te plakken, want anders is het niet af. Ze zeggen vaak: als ik een verhaal af heb, is het mijn soldaat. En daar hoort een foto bij", aldus Alice.

"De hoofdopdracht die wij bij de stichting in ons achterhoofd houden is dat wij in vrijheid zijn opgegroeid en dat willen we ook doorgeven. Als je een verhaal vertelt bij een dode, bij een steen, gaat het meer leven. Als je de verhalen van die soldaten blijft vertellen, blijf je ook die soldaten herinneren en herdenken."

Op de website van de stichting staan inmiddels al bijna 400 biografieën van de militairen die op de begraafplaats hun laatste rustplaats hebben gevonden.

Corona

De tentoonstelling The Faces of Groesbeek stond eigenlijk gepland voor 4 mei vorig jaar, maar de coronacrisis gooide toen roet in het eten. Ook dit jaar is dat eigenlijk zo, want uit angst voor grote aantallen bezoekers is er weinig ruchtbaarheid aan de tentoonstelling gegeven. Alice Van Bekkum is dan ook blij dat er desondanks toch nog een redelijk aantal bezoekers naar de militaire begraafplaats in Groesbeek komt.