Robin is met zijn draaiorgel niet welkom in het centrum

"Ik besef me dat er mensen zijn die het nog veel moeilijker hebben dan ik", zegt Hendriks. "En ik ben blij dat ik tenminste nog in woonwijken of bij een lokaal marktje iets kan, maar ik mis de stad."

Hendriks speelt op nog veel meer plekken in Nederland. Alleen in Amsterdam, Utrecht en Apeldoorn mag hij nu niet meer in de stad komen. "Overal mag je verder spelen. Ik snap het gewoon niet. Zeker toen de terrassen weg waren, had je zoveel ruimte. En ik doe alles coronaproof: mensen kunnen contactloos met pin betalen, ik heb een bakje waarmee ze op afstand kunnen betalen en er zit een potje aan de draaimolen vast zodat ze helemaal niet bij me in de buurt hoeven komen."

De laatste die weer mag

Ook de beheerder van de kinderdraaimolen die altijd in de binnenstad te vinden was, moest vertrekken. 'Je bent de eerste die weer mag komen', kreeg John Romeyn te horen. "Nou volgens mij ben ik de laatste die weer mag", zegt Romeyn nu.

Met de draaimolen kan Romeyn af en toe op een camping staan, maar daar kan zijn schoorsteen niet van roken. Toch wilde ook hij niet bij de pakken neer gaan zitten. Hij heeft allerlei baantjes opgepikt. "Een tijdje als postbezorger en nu ben ik begonnen aan een studie voor vrachtwagenchauffeur. Ik baal als een stekker, maar je moet wat. Ik zou het liefst morgen weer open gaan."

