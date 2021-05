Overlast door storm, code geel tot in de avond

Op veel plekken moest de brandweer aan de bak om wegen weer vrij te maken van omgewaaide bomen en afgewaaide takken. Ook de brandweer in Buren was aan de beurt.

Uitruk 24. 04-05-2021 11.56 Prio 2 Stormschade Hennisdijk Buren (GE) Posted by Brandweer Buren on Tuesday, May 4, 2021

In ons liveblog over corona schreven we al dat de teststraat in Malden de deuren sloot door de harde wind. Overal in het land deden teststraten hetzelfde om problemen te voorkomen.

De teststraat in Malden is dicht. Foto: Davy Derksen

In Oosterhout moest de tent bij een McDonalds het ontgelden. Een hijskraan moest eraan te pas komen om de boel veilig te stellen.

Door de harde wind ging in Oosterhout een tent omver. Foto: Omroep Gelderland

Op de weg was het ook opletten geblazen. Dat ondervond ook de bestuurder van deze bestelbus op de snelweg A30 bij Lunteren.

Het is even goed kijken, maar dan is wel te zien dat deze auto in Nijmegen een flinke tak te verwerken kreeg. De hulpdiensten verwijderden het afgebroken stuk boom.

Stormschade in Nijmegen. Foto: Davy Derksen.