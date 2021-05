Door Hooijer zet zich in als vrijwilliger: “het geeft me een voldaan en dankbaar gevoel” Foto: Omroep Lingewaard

Sinds enige tijd zet Door zich in als vrijwillige gezinsondersteuner bij Stichting Welzijn Lingewaard. En het enthousiasme spat van haar af. "Ik vind het hartstikke leuk en kom wekelijks bij het gezin. Ik praat met moeder over de opvoeding van haar kind en samen brengen we meer rust en overzicht in haar leefomgeving. Ik had gelijk een klik met haar, we levelen heel makkelijk.”

Gezinnen komen met een duidelijke hulpvraag naar SWL toe. "Ik probeer goed te luisteren naar wat de moeder graag wil en sluit daarbij aan. Wat heeft zij nodig om meer balans te vinden? Ik geef tips en doe voorstellen die bij haar kunnen passen. Zo krijgt ze steeds meer vertrouwen om het straks weer zelf te kunnen. En ik bewaak ook mijn eigen grenzen. Als ik wil overleggen hoe ik met bepaalde situaties kan omgaan, kan ik bij de coördinator gezinsondersteuning van SWL terecht."

"Het werk geeft veel voldoening. Wat ik het allerleukste vind, is dat ik met een beetje ondersteuning heel veel kan bereiken. En dat geeft moeder me regelmatig terug. Zo mooi hoe een kwaliteit van mezelf haar in stappen verder helpt. Dat geeft mij een heel voldaan en dankbaar gevoel. Ik zie haar ook gelukkiger worden.”

Elke ouder kent wel een fase in het leven van een kind waarin het opvoeden of het gezinsleven niet zo makkelijk gaat. Vrijwilligers van SWL kunnen het verschil maken in het gezinsleven van een ander. Denk je: dit wil ik ook! Meld je dan aan voor de online informatieavond op 19 mei aanstaande voor nieuwe vrijwilligers via Anita Blom 0683580598. Dit is ook het telefoonnummer voor algemene vragen over dit vrijwilligerswerk.