Pony Snickers op hol geslagen en weggelopen tijdens buitenrit

Het begon als een buitenrit, zoals normaal, maar al snel ging het mis. Maandagavond ging een groepje paardrijden vanaf Manege Samoza. Schuinachter de Pasopweg, waar ook het Pasop-huis staat, ging het mis. Pony Snickers begon te rennen, “echt heel hard. Hij raakte in paniek en het meisje wat erop zat is eraf gevallen”, vertelt Carolien van Rossum van de manege.

De groep probeerde de pony te vangen, maar hij rende zo hard dat hij niet tegen te houden was. “Hij is in paniek gevlucht, nog met zijn hoofdstel om en zijn zadel nog op”, volgens Carolien. Direct werden meerdere mensen ingeschakeld, zoals de boswachter. Staatsbosbeheer laat weten ook actief mee te zoeken naar de pony.

Ook dinsdagochtend werd meteen verder gezocht, maar nog zonder resultaat. “We gaan op dit moment, helaas, een beetje van het ergste uit”, vertelt Carolien lichtelijk geëmotioneerd. “Het gebeurt wel vaker dat een pony los kan breken, helemaal in deze regio. Maar dan krijg je al snel telefoontjes dat 'ie gesignaleerd is. Maar er zijn nu nul meldingen binnengekomen.”

'Uitgaan van het ergste'

Gevreesd wordt dat het dier ergens vastzit aan een boom of tak of dat hij in een konijnenhol gestapt is en niet meer kan bewegen. De manege roept mensen op, als zij in de omgeving gaan wandelen, dat ze via YouTube paardengeluiden afspelen, in de hoop een reactie te krijgen. “Ligt 'ie vast, dan zal hij reageren op de paardengeluiden. Zo hopen we 'm nog te kunnen vinden”, legt Carolien uit.

Snickers is een kleine hazelnootbruinkleurige pony, met een grote witte bles op z'n voorhoofd. Wie iets gezien heeft kan contact opnemen met camping Samoza.