Bevrijdingsdefilé in Wageningen toch gewoon elk jaar

Defensie blijft het 5 mei-defilé in Wageningen toch jaarlijks ondersteunen. Het ministerie maakte twee maanden geleden bekend de militaire optocht nog maar eens in de vijf jaar te steunen, maar komt daar nu op terug.

Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer laten weten in een antwoord op vragen van het CDA-kamerlid Slootweg.

Daarmee is het Veteranendefilé gered en komt er een einde aan een jarenlange discussie. Defensie gaf de afgelopen jaren aan niet meer te beschikken over de operationele capaciteit om ieder jaar het defilé te ondersteunen. Daarom werd in maart bekend, dat de Nederlandse militairen nog maar eens in de vijf jaar zouden meehelpen bij Nationale Herdenking Capitulaties 1945 in Wageningen.

Alleen defilé

Maar sinds die tijd zijn de nodige gesprekken gevoerd en is Defensie teruggekeerd op haar schreden. De jaarlijkse herdenking in Wageningen bestaat uit drie onderdelen, de kerkdienst, de herdenking en het defilé. De toezegging van Defensie om te blijven ondersteunen geldt alleen voor het defilé, meldt Blokhuis.

De Stichting Wageningen45 wil nog niet uitgebreid reageren op de toezeggingen van het kabinet, omdat het vandaag Dodenherdenking is. Maar voorzitter Toon van Asseldonk schrijft op de website van de stichting dat 'morgen in het teken staat van eren en vieren: het is een geweldig eerbetoon aan álle veteranen dat het alom geliefde Bevrijdingsdefilé, met steun van alle partners, blijft bestaan', aldus van Asseldonk.

Zie ook: Bevrijdingsdefilé in Wageningen nog maar eens in de vijf jaar